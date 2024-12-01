'Якщо ми протримаємося, то їм хана': ЗСУ можуть обламати плани Путіна - деталі

Росія поставила собі на ціль обвалити фронт в Україні.

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Експерт дав оцінку, що буде відбуватися найближчими місяцями / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, 199-й учебный центр ДШВ ВСУ

Про що сказав Дикий:

РФ має надію, що через 2-3 місяці армія України зламається

За місяць у армію ми набираємо людей у ​​півтора рази менше, ніж втрачаємо

Обвалити фронт Путіну не дозволять конкретні дії української армії. Як завадити планам агресорів розповів військовий аналітик Євген Дикий в коментарі "24 каналу".

"Коли вони резервів і ресурсів на ведення війни високої інтенсивності максимум на рік, то в такому сенсі не варто їх розтягувати, не варто їх економити, а навпаки кидати, як у піч все, що зараз є, розраховуючи на те, що хай із великими втратами, але вони доб'ють нас у найближчі місяці. Розуміючи, що через рік станеться колапс в їхній армії, вони роблять ставку на те, що ми зламаємося не через рік, а, наприклад, через 2-3 місяці, що ми зламаємось до весни", - повідомив Євген Дикий.

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Окрім цього, військовий аналітик дав пояснення, чому росіяни активізуються на фронті саме зараз.

"Росіяни розуміють, що якщо ми протримаємося, то їм хана, але ця ставка може зіграти, бо сьогодні співвідношення сил дуже невиграшне для нас, і вони мають надію обвалити наш фронт і піти в рішучий наступ не колись, а прямо зараз , цієї зими, поки в них залишаються набрані раніше люди", - сказав Дикий.

На його думку, попри всі намагання зупинити ворога, обвал фронту може, на жаль, статися.

"Це ризикована ставка Росії, але враховуючи те, що у нас відбувається з поповненням армії, що у нас із мобілізацією, воно може спрацювати. Якщо ми тут у тилу не схаменемося, воно спрацює. Зараз у нас становище невиграшне, тому що за місяць ми набираємо людей у ​​півтора рази менше, ніж наші санітарні втрати", - пояснив Євген Дикий.

Ситуація на фронті - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, нещодавно генерал Микола Маломуж видав правду про ситуацію на Курщині. Там, за його словами, ми виконуємо завдання маневреної війни.

Що цікаво, нещодавно саме корейці "насолили" Путіну у війні з Україною. Окупанти скаржаться на складнощі у застосуванні боєприпасів, які постачаються Північною Кореєю.

Окрім цього, армія РФ масово дезертирує на одній з ключових ділянок. Подібні випадки в армії окупантів не рідкість, але в 205-й бригаді вони набули масового характеру.

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Хто такий Євген Дикий Євген Олександрович Дикий - український вчений, військовий, публіцист. Кандидат біологічних наук, учасник війни на сході України, у 2014 році – командир 2-ї роти 24-го батальйону територіальної оборони "Айдар". З лютого 2018 року очолює Національний антарктичний науковий центр, пише Вікіпедія.

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