Купили собі джипи та айфони за гроші на ЗСУ: на Тернопільщині судитимуть псевдоволонтерів

Псевдоволонтери збирали гроші для ЗСУ, але використовували їх для свого збагачення / Фото facebook.com/pgo.gov.ua

У Тернопільській області псевдоволонтери зібрали 2 млн грн пожертвувань на користь Збройних сил України та використовували їх для власного збагачення.

Як повідомляє Офіс генерального прокурора, на початку повномасштабного вторгнення Росії два брати вирішили зайнятися волонтерством і збирати гроші на підтримку ЗСУ.

На зібрані на підтримку ЗСУ пожертви вони придбали для власного використання Range Rover і Audi-Q5, а також мобільні телефони Apple IPhone 13 Pro Max, ювелірні вироби та інші матеріальні цінності.

При цьому в соцмережах псевдоволонтери регулярно публікували відеозвіти про нібито передачу на території активних військових дій автомобілів та інших речей військовослужбовцям.

Псевдоволонтерів затримали правоохоронці / Фото facebook.com/pgo.gov.ua

У ході обшуків правоохоронці виявили та вилучили незаконно придбані автомобілі, мобільні телефони, понад 200 тис. грн, 37 тис. доларів США, понад 2 тис. фунтів стерлінгів та майже 7 тис. євро.

На гроші, зібрані для ЗСУ, обвинувачені купили автомобіль Range Rover / Фото facebook.com/pgo.gov.ua

В ході обшуків правоохоронці виявили гроші / Фото facebook.com/pgo.gov.ua

Прокурори Тернопільської обласної прокуратури направили до суду обвинувальний акт стосовно двох псевдоволонтерів та дружини одного з них. Зловмисників звинувачують у використанні благодійних пожертвувань для особистого збагачення під час воєнного стану (ч.3 ст. 201-2 КК України).

Як повідомляв Главред, в центрі Дніпра маленька Соломія грає на сопілці, а зібрані за свою прекрасну музику гроші передає на фронт, на допомогу захисникам України.

10-річна українка Валерія також вирішила збирати гроші на допомогу для Збройних сил України. За допомогою свого таланту їй вдалося зібрати понад 20 тисяч гривень. Зібрані гроші Валерія віднесла до фонду Сергія Притули.

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