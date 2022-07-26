Вже купила дві машини і два тепловізори для ЗСУ: 7-річна Іра збирає на Джавелін, роблячи віночки

7-річна Іра з Рівного продає віночки і купує необхідне для ЗСУ / Facebook/Віка Віка

7-річна Іра з Рівного зробила неможливе. Дівчинка, продаючи власноруч зроблені віночки, вже змогла придбати для українських військових два автомобілі, два тепловізори і це ще не все. Тепер Іра збирає гроші на Джавелін. Про це повідомляє ТСН.

Війна забрала у дівчинки тата і дядька. Саме після цього вона вирішила, що хоче допомагати українським військовим.

"Мені це потрібно, щоб сюди москалі не прийшли, і щоб вони зовсім пішли з України", - каже Іра.

32-річний батько дівчинки Олександр Васильєв загинув 27 березня в Миколаївській області. Він служив у 14-ї окремої механізованої бригади. У 2014 окупанти вбили дядька Іри, він також захищав країну.

Дівчинка навіть не може вже порахувати, скільки вона своїми маленькими ручками зробила віночків і продала. Один віночок вона продає за 100 грн, але люди перераховують набагато більше грошей.

7-річна Іра з Рівного продає віночки і купує необхідне для ЗСУ / Facebook/Віка Віка

"Я спочатку на перший збирала тепловізор, потім на другий, а тепер я збираю вже на третю машину", — розповідає Іра.

Все, що було придбано за гроші, які заробила маленька дівчинка-волонтер, вже на передовій.

7-річна Іра з Рівного продає віночки і купує необхідне для ЗСУ / Facebook/Віка Віка

Мама дівчинки розповіла, що Джавелін, який так хоче купити для наших захисників Іра, просто так придбати не вийде. Після цього дівчинка вирішила, що буде писати лист керівництву країни, щоб їй розповіли, як саме можна буде його придбати.

Семирічна Іра говорить про те, що готова створювати все нові і нові віночки безперестанку, щоб "наблизити перемогу України".

7-річна Іра з Рівного продає віночки і купує необхідне для ЗСУ / Facebook/Віка Віка

Нагадаємо, в центрі Дніпра маленька Соломія грає на сопілці, а зібрані за свою прекрасну музику гроші передає на фронт, на допомогу захисникам України від окупантів. Дівчинка зібрала вже 118 тисяч гривень і передала їх на потреби армії.

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В Івано-Франківській області дві школярки продають домашню випічку, лимонад і саморобні свічки, щоб допомогти. Лише за чотири дні 12-річній Ангеліні та 10-річній Тані вдалося зібрати понад 2,5 тис. грн.

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