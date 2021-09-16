УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Україна

Збирав на іграшки: у Львові 3-річний хлопчик віддав свої заощадження на лікування хворої дівчинки

16 сентября 2021, 09:32

21 з 33 мільйонів гривень на єдиний укол від СМА родина дівчинки вже знайшла.

false
Сім'я передала 742 гривні монетами / facebook.com/angelfund.ua

У Львові трирічний Олег Некрасов відправив гроші, які збирав на іграшку, в благодійний фонд, щоб допомогти 1,5-річній хворій на СМА Вікторії Полюзі. Через СМА дівчинка не може нормально тримати голову, пересуватися, а далі – самостійно дихати та ковтати.

Як зазначається, хлопчик віддав хворій СМА Вікторії 742 грн, які він разом з батьками накопичували на трек Hot Wheels. Мати дитини Лілія Некрасова розповіла, що її син хотів новий трек на день народження, і приблизно пів року відкладав кошти, пише ZAXID.NET.

Проте пізніше його бабуся сказала, що сама купить іграшку своєму онукові. Коли хлопчикові виповнилося чотири роки, мама запропонувала віддати накопичені гроші в благодійний фонд, а конкретніше – лікування маленької дівчинки Вікторії і той погодився.

"Він запитав: "А чому вона не може ходити? Чому дітки бувають хворі?" Я йому пояснила, що дівчинці потрібен дуже дорогий укол і якщо вона його отримає, то зможе ходити, так само як інші дітки", розповіла додала матір Олега Ліліана Некрасова.

Після цього батьки Олега зв'язалися з керівництвом благодійного фонду.

Реклама

Вранці наступного дня керівник організації вже повідомив у соцмережі про вчинок дитини. Олег віддав на лікування дівчинки усі 742 гривні монетами, які родина збирала приблизно пів року.

Раніше Главред вже писав, що маленький одесит зш СМА отримав найдорожчий укол у світі. На укол для Дмитра українці зібрали 2,05 мільйона доларів – це на 250 тис.доларів дешевше, ніж варіант, якби препарат вводили в Україні.

Зазначимо, що в Україні більше ніж 200 дітей хворіють рідкісною генетичною хворобою – спинно м'язовою атрофією (СМА) – внаслідок якої у дитини поступово слабшають і атрофуються м'язи.

Ще 6 років тому ліків проти неї не існувало, але тепер у світі є три препарати, які можуть зупинити хворобу. Всі вони надзвичайно дорогі. Труднощів додає ще й те, що препарат необхідно вколоти до того, як дитині виповниться шість місяців. Саме тому збори коштів для хворих СМА термінові.

viber
новини Львова хлопчики новини України
Зараз ви переглядаєте новину «Збирав на іграшки: у Львові 3-річний хлопчик віддав свої заощадження на лікування хворої дівчинки». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
В Україну мчить циклон: синоптик розповіла, коли завалить снігом і похолодаєВ Україну мчить циклон: синоптик розповіла, коли завалить снігом і похолодає Найсмачніше в світі печиво до чаю: готувати всього 15 хвилинНайсмачніше в світі печиво до чаю: готувати всього 15 хвилин У моду повернулися ефектні светри та пальта з принтом гусяча лапка, які завоюють серця всіхУ моду повернулися ефектні светри та пальта з принтом гусяча лапка, які завоюють серця всіх Гороскоп на 11 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: повернення колишнього, збитки або подарунокГороскоп на 11 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: повернення колишнього, збитки або подарунок У Рівненській області в один день померло подружжя лікарівУ Рівненській області в один день померло подружжя лікарів

Последние новости

20:21

Ціни на продукти, газ та послуги лікарень б'ють рекорди в Україні: що і на скільки подорожчало

20:00

Підробка не відрізняється: на Житомирщині затримали доларових фальшивомонетників Видео

19:59

Здоров'я королеви похитнулося: Єлизавета II вперше за довгий час вийшла в світ Фото Видео

19:38

Опалювальний сезон під загрозою зриву: три області оголосили надзвичайну ситуацію через брак газу

19:24

У ТКГ розповіли, чому Україна не розглядає "мирний план" від окупантів Видео

Реклама
19:06

"Леся Іванівна, ну ви даєте": Нікітюк в шкірі похвалилася декольте крупним планом

18:21

У Херсонській області з 15 жовтня запроваджують "червону" зону карантину Видео

18:17

Українців без COVID-щеплення не пустять у транспорт: кого не торкнуться нові правила

18:14

Стало відомо, де і коли в Україні з'являться камери, що фіксують порушників карантину Видео

18:06

В Україні з'явиться військова місія Євросоюзу до кінця 2021 року - Міноборони Видео

17:56

Зірка Жіночого кварталу Ірина Сопонару показала обличчя таємничого бойфренда

17:48

Прикмети на 13 жовтня: що не можна робити в найщасливіший день осені Видео

17:47

У моду на зиму прийшли фантастичні шкіряні сукні та спідниці, що змушують серце битися сильніше Фото

17:13

П'яний українець у Польщі влетів на авто у пішоходів на зебрі: є жертви Видео

16:59

Ледь не загинули пацієнти: у Рівному вкрали мідну трубу, яка постачала кисень в операційну Видео

16:57

"Відкрите небо", вступ до Євросоюзу і нові COVID-вакцини: головні підсумки саміту Україна-ЄС Видео

16:50

"Як із зони відкинулася!": вульгарна поведінка Анастасії Волочкової обурила мережу

16:39

Названо стан 35-44 років, який веде до високого ризику деменції Видео

16:30

У Карпатах вже справжнісінька зима – з морозом і снігом: фото з популярних українських курортів

16:28

Можлива зустріч Зеленського і Путіна: у Кремлі анонсували особливий "порядок денний" Видео

Реклама
16:25

"Неможливо уявити, що дівчинка з люттю маніяка вбивала матір": моторошні деталі НП у Вінниці

16:18

Євросоюз допоможе Україні в забезпеченні газом - президент Єврокомісії Видео

16:07

Кавуномен від Мілоан! Соковита акція з призами та доступом до секретної гри реклама

15:58

Найщасливіший пиріг удачі на Покров Пресвятої Богородиці 2021: рецепт випічки за 20 хвилин Видео

15:45

Лілія Ребрик порвала танцпол і спокусливо покрутила стегнами Видео

15:35

Під Києвом невідомий обстріляв авто з дитиною в салоні, є поранений Видео

15:34

Як працюватиме громадський транспорт в умовах локдауну: у МОЗ озвучили варіанти

15:34

Що таке нездоровий кишечник? Сім факторів, які вказують на хворобу Видео

15:24

На маршруті Київ-Кишинів йде "Велике будівництво" нової розв’язки біля Бердичева

15:03

На Рівненщині вітчим ґвалтував малолітню пасербицю і знімав все на камеру Видео

15:00

Гороскоп на 13 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: плітки недругів або грошові надходження Видео

14:59

Мати покійного нардепа Полякова емоційно звернулася до українців на могилі сина Видео

14:40

Україну накриє мокрим снігом та дощами: де і коли чекати негоди

14:36

В Україні перенесли осінні канікули в школах: де діти раніше підуть на відпочинок Видео

14:01

Рятувальники попередили українців про сильні дощі з туманами: в яких областях очікувати (карта)

13:56

Названо напої, які можуть змусити мозок відчувати голод Видео

13:49

"Сторони погодилися": у Парижі анонсували міністерську зустріч у нормандському форматі

13:34

Злата Огневич могла загинути на зйомках кліпу: "Мене просто вчасно підхопили!" Видео

13:14

У Євросоюзі назвали три головні умови для вступу України до ЄС Видео

13:13

Зеленський розповів, коли Україна планує підписати з ЄС "промисловий безвіз" Видео

Реклама
13:09

Свята в листопаді 2021 в Україні: чи будуть додаткові вихідні

13:00

Як нова підозра Медведчуку зачепить Порошенка мнение

12:52

Зеленський зажадав нових санкцій проти РФ за вибори в ОРДЛО і Криму Видео

12:51

Магнітна буря 12 жовтня 2021: чого чекати від удару в 5 балів Видео

12:49

Комаровський пояснив, чому українцям корисно мерзнути в квартирі без опалення

12:37

Україна та Євросоюз підписали угоду про відкрите небо на саміті в Києві

12:30

"Вже звична практика": Разумков переконаний, що його відставка відбулася з порушенням регламенту Видео

12:24

Метадон у крові Полякова: Монастирський розповів про основну версію смерті нардепа Видео

12:22

"Молодий козак": Ектор Хіменес-Браво показав, як виглядав 30 років тому

12:21

"Велике будівництво" Зеленського осучаснить 35-кілометрову трасу Рівне-Гоща

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять