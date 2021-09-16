Збирав на іграшки: у Львові 3-річний хлопчик віддав свої заощадження на лікування хворої дівчинки

Сім'я передала 742 гривні монетами / facebook.com/angelfund.ua

У Львові трирічний Олег Некрасов відправив гроші, які збирав на іграшку, в благодійний фонд, щоб допомогти 1,5-річній хворій на СМА Вікторії Полюзі. Через СМА дівчинка не може нормально тримати голову, пересуватися, а далі – самостійно дихати та ковтати.

Як зазначається, хлопчик віддав хворій СМА Вікторії 742 грн, які він разом з батьками накопичували на трек Hot Wheels. Мати дитини Лілія Некрасова розповіла, що її син хотів новий трек на день народження, і приблизно пів року відкладав кошти, пише ZAXID.NET.

Проте пізніше його бабуся сказала, що сама купить іграшку своєму онукові. Коли хлопчикові виповнилося чотири роки, мама запропонувала віддати накопичені гроші в благодійний фонд, а конкретніше – лікування маленької дівчинки Вікторії і той погодився.

"Він запитав: "А чому вона не може ходити? Чому дітки бувають хворі?" Я йому пояснила, що дівчинці потрібен дуже дорогий укол і якщо вона його отримає, то зможе ходити, так само як інші дітки", розповіла додала матір Олега Ліліана Некрасова.

Після цього батьки Олега зв'язалися з керівництвом благодійного фонду.

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Вранці наступного дня керівник організації вже повідомив у соцмережі про вчинок дитини. Олег віддав на лікування дівчинки усі 742 гривні монетами, які родина збирала приблизно пів року.

Раніше Главред вже писав, що маленький одесит зш СМА отримав найдорожчий укол у світі. На укол для Дмитра українці зібрали 2,05 мільйона доларів – це на 250 тис.доларів дешевше, ніж варіант, якби препарат вводили в Україні.

Зазначимо, що в Україні більше ніж 200 дітей хворіють рідкісною генетичною хворобою – спинно м'язовою атрофією (СМА) – внаслідок якої у дитини поступово слабшають і атрофуються м'язи.

Ще 6 років тому ліків проти неї не існувало, але тепер у світі є три препарати, які можуть зупинити хворобу. Всі вони надзвичайно дорогі. Труднощів додає ще й те, що препарат необхідно вколоти до того, як дитині виповниться шість місяців. Саме тому збори коштів для хворих СМА термінові.