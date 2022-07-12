Довела Сергія Притулу до сліз: 10-річна українка зібрала гроші для ЗСУ своїм талантом

Сергій Притула і 10-річна Валерія, яка зібрала гроші для ЗСУ/ Facebook Сергій Притула

10-річна українка Валерія не змогла стояти осторонь подій у рідній державі й вирішила збирати гроші на допомогу для Збройних сил України. За допомогою свого таланту їй вдалося зібрати понад 20 тисяч гривень.

Зібрані гроші Валерія віднесла до Фонду Сергія Притули, і своїм вчинком довела його до сліз. Про це шоумен розповів на своїй сторінці у Facebook.

Дівчинка у своєму юному віці є чемпіонкою світу з шашок. Для того, щоб зібрати гроші для ЗСУ, вона грала у шашки на вулиці з перехожими, і за свої програші ті платили їй гроші.

"Валерія. 10 років. Грала на вулиці в шашки з людьми. Якщо людина програвала – платила за гру. Програли всі, хто грав з Валерією. Валерія – чемпіонка світу з шашок. І спонсор нашого фонду. +21 000 грн в скарбничку. Лисий ботокс здохне і так і не зрозуміє, чому програв. А тому, що наш народ з такими дітьми перемогти неможливо!", – написав Притула.

Українці за 3 доби зібрали на 4 Байрактари для ЗСУ

Раніше повідомлялося, що українцям вдалося за три доби зібрати 600 мільйонів гривень для купівлі чотирьох турецьких безпілотників "Байрактар" для ЗСУ. Проте компанія Baykar, яка виготовляє такі безпілотники, заявила, що безкоштовно передасть три безпілотника Bayraktar TB2 Збройним силам України.

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