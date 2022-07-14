У Чернігові 8-річна дівчинка збирає гроші для ЗСУ: її батько зараз на фронті

У Чернігові 8-річна дівчинка збирає гроші для ЗСУ / скріншот

У Чернігові 8-річна дівчинка влаштувала благодійний продаж компоту. Всі зібрані кошти вона хоче віддати на купівлю дощовиків для бійців Збройних сил України.

Дитина продає домашній компот і пригощає містян цукерками, розповіли в чернігівських групах у Facebook.

"Чернігів. "Привокзальний" ринок дівчинка продає компот і дає в подарунок цукерки. Таким чином збирає кошти на Дощовики для ЗСУ. Її батько зараз не може бути поруч, тому що захищає нашу країну", - йдеться в повідомленні.

Пізніше в групі повідомили, що дівчинці вдалося зібрати потрібну суму на Дощовики для наших воїнів. Сьогодні вона їм їх передала, а вони віддячили їй.

читайте такожДопомагав рятувати буйволів: під Харковом орки вбили 15-річного волонтераНагадаємо, в Оріховому Пологівського району Запорізької області боєць Владислав з позивним "Мухомор" закрив собою дівчинку під час обстрілів окупантів. Боєць розшукав сім'ю дівчинки ані, яку врятував від ворожого обстрілу. Він врятував життя дитини, прикривши її собою.

Також ми розповідали, що в центрі Дніпра маленька Соломія грає на сопілці, а зібрані за свою прекрасну музику гроші передає на фронт, на допомогу захисникам України.

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