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Кулеба спрогнозував терміни завершення війни та назвав головну умову

28 жовтня 2022, 22:58

Українці повинні бути готові до того, що перемога потребує часу, підкреслив Дмитро Кулеба.

Кулеба зброя
Дмитро Кулеба спрогнозував терміни закінчення війни / Колаж Посольство США в Україні, Reuters

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба спрогнозував тривалість війни з російськими окупантами.

Війна триватиме стільки, скільки необхідно для перемоги, заявив він в інтерв'ю для ТСН.

"Українці повинні бути готові до того, що перемога потребує часу. Скільки це займе? Тижні, півроку або рік - це вже інше питання, але перемога неодмінно буде. Якщо ми дозволимо собі якийсь інший підхід і будемо встановлювати дедлайни - ми до весни воюємо або до наступної зими воюємо, а потім не можемо - це шлях до поразки. Україна не може дозволити собі цього шляху", - зазначив він.

Він також нагадав, що на початку війни для України критично необхідно було протриматися перший тиждень і зізнався, що сподівався на те, коли число загиблих росіян перевищить 10 тисяч, то це загальмує Росію.

"У другому критерії я помилився. Я не очікував, що (президент Росії, - ред.) настільки нехтує життям своїх співгромадян. Але в першому виявився правий, і саме через тиждень... почалися корінні зміни у ставленні інших країн до нашого опору", - додав глава МЗС.

Раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував ймовірні терміни завершення війни в Україні.

Він не виключив, що війна може закінчитися вже найближчої зими. Таку заяву представник ОП зробив в інтерв'ю Bild.

Разом з тим він звернув увагу на те, що в плани України не входить ведення бойових дій на території Росії.

Збройні Сили України ведуть контрнаступальну операцію в Херсонській області для звільнення своєї землі від окупаційної армії Росії. Ворожі сили витісняються з тимчасово зайнятих позицій.

Інші новини:

Дмитро Кулеба війна Росії та України
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