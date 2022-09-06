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Кулеба різко висловився щодо скандального рішення Білого дому з приводу Росії

6 вересня 2022, 21:53

Очільник МЗС зазначив, що починаючи з 24-го лютого Україні неодноразово відмовляли в її проханнях, а потім рішення приймалися.

Кулеба Росія
Кулеба висловився про рішення США щодо Росії / Колаж УНІАН

Влада України й надалі продовжить працювати над тим, щоб РФ була визнана країною-спонсором тероризму, попри сьогоднішнє скандальне рішення Білого дому, заявив під час телемарафону очільник МЗС Дмитро Кулеба.

"Ми вимагали, вимагаємо і будемо вимагати визнання Росії державою-спонсором тероризму. Те, що зараз адміністрація Байдена не готова схвалити таке рішення, не означає, що воно ніколи не буде прийнято. Ми будемо працювати над тим, щоб Росію визнали тим, ким насправді вона є", - сказав він.

Кулеба зазначив, що починаючи з 24-го лютого Україні неодноразово відмовляли в її проханнях, а потім рішення приймалися. За його словами, це стосувалося як зброї, так і санкцій.

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Міністр закордонних справ переконаний, що робота з США в цьому напрямку продовжиться.

"Ми не відступимо і будемо наполягати на своєму. Тому що це було б дійсно правильним рішенням", - сказав він.

Раніше в Білому домі заявили, що внесення Росії в список держав-спонсорів тероризму може мати непередбачені наслідки для України і затримати експорт продовольства.

Кулеба ж навів приклад Ірану, який знаходиться в списку держав-терористів, але з ним ведуть переговори як США, так і ЄС

"Як бачите, одне іншому не заважає", - додав Кулеба.

Визнання РФ спонсором тероризму

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба раніше зазначив, що, після всього скоєного Росією, слово "тероризм" стало фактично її другим ім'ям. Тому визнання її спонсором тероризму буде просто юридичною фіксацією реальності.

Раніше повідомлялося про те, що США можуть офіційно визнати Росію країною-спонсором тероризму. Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі закликала держсекретаря Ентоні Блінкена зробити це. Якщо Блінкен цього не зробить, то Конгрес США буде приймати відповідне рішення самостійно.

Таким чином, Пелосі попередила Блінкена про наміри Конгресу. За даними видання, це сталося під час нещодавньої телефонної розмови.

Президент України Володимир Зеленський вже кілька разів закликав США офіційно визнати Росію державою-спонсором тероризму. Він підкреслив, що російські військові скоюють такі жахливі злочини, яких Європа не бачила з часів Другої світової війни.

У травні цього року Сейм Литви ухвалив резолюцію, згідно з якою Вільнюс визнає Російську Федерацію державою-терористом.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден відповів на питання щодо можливості визнання Росії державою-спонсором тероризму. У коментарі Байдена журналістам у Білому домі, який наводить Reuters, він негативно оцінив таку ідею.

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