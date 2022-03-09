Кулеба прибув до Анталії на зустріч з Лавровим: всі подробиці

Переговори Кулеби і Лаврова пройдуть у четвер, 10 березня.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прибув до Туреччини ввечері, 9 березня.
На завтра запланована зустріч з главою міністерства закордонних справ Росії Сергієм Лавровим з приводу припинення війни в Україні.
Про прибуття Кулеби до Туреччини повідомив представник МЗС України Олег Ніколенко.
"На запрошення Міністра закордонних справ Туреччини Мевлюта Чавушоглу, Дмитро Кулеба прибув в Анталью для переговорів про припинення Росією бойових дій і війни проти України", - заявив представник міністерства.
Переговори Кулеби і Лаврова пройдуть у четвер, 10 березня.
Що відомо про переговори Кулеби і Лаврова
Дмитро Кулеба заявляв, що на столі вже лежить рішення про припинення бойових дій та виведення збройних сил з України.
"Післязавтра. На столі припинення бойових дій і виведення російських збройних сил з України. Говорити потрібно, так як війна триває, її потрібно зупинити. Але говорити - не означає здаватися", - сказав глава МЗС.
Він додав, що потрібно послухати, що скаже глава МЗС Росії Сергій Лавров.
"Послухаємо, що скаже пан Лавров. Дамо йому гідну відповідь", - підкреслив Дмитро Кулеба.
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