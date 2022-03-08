Переговори Куліби з Лавровим: обговорять виведення військ та припинення війни

Дмитро Кулеба висловився про теми переговорів з Лавровим / Reuters

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що на столі вже лежить рішення про припинення бойових дій і виведення збройних сил з України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова Кулеби в ефірі ТБ.

"Післязавтра. На столі припинення бойових дій і виведення російських збройних сил з України. Говорити потрібно, так як війна триває, її потрібно зупинити. Але говорити - не означає здаватися", - сказав глава МЗС у прямому ефірі.

Він додав, що потрібно послухати, що скаже очільник МЗС Росії Сергій Лавров.

"Послухаємо, що скаже пан Лавров. Дамо йому гідну відповідь", - підкреслив Дмитро Кулеба.

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Безпольотна зона над Україною

У НАТО заявили, що не забезпечуватимуть безпольотну зону в небі над Україною.

"У нас немає намірів заходити в Україну - ні на землі, ні в повітряному просторі", - заявляв генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг.

Спікер Білого дому Джен Псакі заявляла, що США не зможуть закрити українське небо, тому що це може створити потенціал для війни з Росією.

Канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо також не підтримав ідею введення "безпольотної зони" в небі над Україною. Він пояснив, що це могло б призвести до прямого конфлікту між НАТО і Росією і стало б небажаним рівнем ескалації.

6 березня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що члени НАТО, зокрема Польща, отримали "зелене світло" для відправки винищувачів в Україну.

Пізніше офіс прем'єр-міністра Польщі у своєму офіційному мікроблозі Twitter, відповідаючи на твіт білоруського опозиційного видання NEXTA, повідомив, що літаки радянського виробництва Міг-29, що знаходяться на озброєнні ВПС Польщі, не будуть відправлені в Україну.