США попереджали про вторгнення РФ ще у вересні 2021 року: 'сказали копати траншеї' - Кулеба

Україну попередили про ймовірне вторгнення РФ у вересні 2021 року / Reuters

США вперше попередили Україну про загрозу повномасштабного вторгнення РФ ще у вересні 2021 року. Тоді Вашингтон порадив українцям починати копати траншеї. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю Дмитру Гордону.

Тоді Америка не давала жодних підтверджень цих слів, але Україна серйозно до них поставилась. Про підготовку вторгнення Кулеба та Єрмак дізнались на зустрічі з представником Держдепу США.

"Перші дзвіночки у вересні були. Ми з Єрмаком (керівник Офісу президента – Главред) були у Вашингтоні. І нам уже такі перші почали подавати сигнали. Ми дуже серйозно до цього поставилися ... І прийшла людина, сіла, ось як ви, так чашку кави поставив й каже: "Ну, що, хлопці? Копайте траншеї", – сказав Дмитро Кулеба.

Кулеба не сказав, хто саме передав йому цю інформацію, але запевнив, що це був досить високопоставлений посадовець другого управлінського рівня. Після цього повідомлення США більше не надавали жодної інформації. У свою чергу РФ почала активно накоплювати війська поблизу українського кордону.

"Але тоді ще жив нормандський процес, тоді ще гра була велика дипломатична з політичними суперставками на тему "хто перший моргне". Ну, тобто "Мінськ"... Росії що було важливо? Росії було важливо, щоб ми якось їх спровокували", – додав Кулеба.

За даними міністра, РФ хотіла влаштувати провокацію вздовж кордону з Україною або у тристоронній контактній групі.

"І тоді, наприклад, Андрію Єрмаку, який відповідав за нормандський формат, – я йому кілька разів казав: "Слухай, я реально не розумію, як ти все це терпиш: ці нескінченні переговори з Козаком (Дмитро Козак – заступник глави адміністрації президента РФ – Главред )". Бо свідомо буквально... Було видно, що він штовхає, провокує", – каже Кулеба.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента України Олексій Арестович зізнався, що вже у жовтні 2021 року він точно знав, що уникнути вторгнення РФ в Україну не вдасться. Тоді найбільш повний сценарій нападу дав начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов.

Російський опозиційний політик Ілля Пономарьов розповів, що президенту країни-агресора Володимиру Путіну потрібна перемога у війні проти України за всяку ціну, тому він буде продовжувати просто знищувати українські міста. Проте перемогти господар Кремля вже не зможе.

Як повідомляв Главред, російський опозиційний політик Ілля Пономарьов вважає, що нинішній 2022 рік може стати останнім роком життя російського диктатора Володимира Путіна. Для господаря Кремля пережити цей рік - не дуже ймовірно. Путіна можуть вбити Українські або західні військові, хтось з його оточення або самі росіяни.

Інші новини: