Кулеба різко відповів Шольцу на скандальну заяву про "війну Путіна"

Дмитро Кулеба / Reuters

Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав події в Україні "війною Путіна".

При цьому населення Росії в основному підтримує війну і радіє кожному ракетному удару.

Як написав у Twitter міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, Шольц вважає вторгнення Росії в Україну - "війною Путіна".

Шольц виступає проти заборони росіянам в'їжджати в цивілізовані країни ЄС, оскільки події в Україні, є "війною Путіна", а не звичайних громадян Росії.

На думку канцлера, каральні заходи проти росіян лише послаблять санкції проти людей з центру прийняття рішень в Москві.

Реакція глави Міністерства закордонних справ Дмитра Кулеби не змусила себе довго чекати.

"Це війна Росії, а не тільки Путіна. Не Путін, а справжніросійські солдати приходять з Росії, щоб вбивати, катувати і знищувати. Росіяни в основному підтримують війну, радіють ракетним ударам по українських містах і вбивствам українців. Нехай тоді російські туристи насолоджуються Росією", - пише Кулеба.

Заборона на в'їзд росіянам до ЄС

Міністри країн Європейського Союзу обговорять питання заборони видачі шенгенських віз росіянам.

Як повідомив журналіст Радіо Свобода Рікардо Йозвяк в Twitter, це може статися наприкінці поточного місяця.

За його словами, заборону видачі віз громадянам РФ міністри Євросоюзу обговорять на зустрічі в Празі, яка відбудеться в кінці серпня. Однак журналіст вважає, що країни ЄС, ймовірно, не зможуть дійти згоди.

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