Кулеба озвучив наступний крок України на шляху до НАТО

Кулеба назвав наступний крок України щодо вступу до НАТО / Reuters

Влада України створила нову динаміку і логіку вступу України до НАТО. Наступний крок - всі країни НАТО мають оформити запрошення нашій країні, повідомив під час телемарафону очільник МЗС Дмитро Кулеба.

"Рішення дозріло досить швидко... Сьогодні РНБО схвалила це рішення, а далі історію ви знаєте. Тепер вже лунають заяви країн, котрі підтримують заявку України на членство", - зазначив Кулеба.

За його словами, є й такі країни, які візьмуть певну паузу. Це звичайний процес. Але Україна створила нову логіку і динаміку вступу до НАТО.

"Рішення схвалюється консенсусом. Наступний крок - всі країни НАТО мають оформити запрошення Україні приєднатися до Альянсу. І поки цей консенсус не побудований, генсек НАТО не може сказати те, що він думає. Але я переконаний, що він вважає, що Україна має бути членом НАТО і він буде над цим працювати. Але він буде працювати, коли буде консенсус", - додав очільник МЗС.

Україна подала заявку на вступ до НАТО

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг відповів на заявку України щодо членства в НАТО.

"Рішення про членство будуть приймати всі 30 союзників. Рішення буде прийматися консенсусом", - заявив Столтенберг на брифінгу.

Генеральний секретар НАТО також зазначив, що зараз Альянс зосереджений на тому, щоб надавати пряму підтримку Україні і допомагати захищатися від російського вторгнення. Це зараз основна мета союзників по НАТО.

Прес-секретар Міністерства закордонних справ РФ прокоментувала подачу Україною заявки на прискорений вступ до НАТО словами "кожен вибрав свій шлях".

"Сьогодні кожен обрав свій шлях. Криваві м'ясники, які вбивають жінок і дітей, в НАТОвський смітник. А ми в майбутнє. Буде складно? Так. Тому що падати вниз завжди легше, аніж набирати висоту. Але ви ж пам'ятаєте: повзти нам історично заважають крила. Вперед, разом, в ім'я світла і з Богом", - йдеться в заяві Захарової в Telegram.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк підкреслив, що для України головне – повернути всі свої території і виграти війну, в чому можуть допомогти країни НАТО.

Радник керівника Офісу президента сказав, що війну можна буде завершити швидше, ніж Україна пройде всі бюрократичні процедури вступу до НАТО. Однак для цього нам потрібна сучасна зброя вже якомога швидше.

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