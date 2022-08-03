Цілком реально: Кулеба оцінив перспективи звільнення всієї України від ворожих військ

За словами очільника МЗС, вигнати росіян із окупованих територій країни "цілком реально".
Вся територій нашої країни обов'язково буде звільнена від російських загарбників. За словами очільника МЗС Дмитра Кулеби під час сьогоднішнього брифінг, досягти цього "цілком реально".
"Звільнення всієї території України є реалістичним", - так відповів Кулеба на питання, чи можна повернути Херсон під контроль України.
Ситуація на півдні країни
Виконуючий обов'язки керівника Херсонської ОВД Дмитро Бутрій 1 серпня сказав, що ЗСУ на Херсонщині звільнили вже 46 населених пунктів. Ситуація в регіоні важка. Він закликав місцевих жителів їхати в більш спокійні регіони.
Новини Херсона онлайн
Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив про те, що Росія в Херсонській області зібрала вже 30 тисяч військ. Окупанти готуються наступати на Кривий Ріг та Миколаїв. За його словами, загарбникам поставлено завдання висуватися 6 серпня. Втім, він вважає, що ЗСУ відіб'ють атаку, оскільки якість підведених російських підрозділів залишає бажати кращого.
В Інституті вивчення війни вважають, що президент РФ Путін міг дати наказ російським військам захопити Харків. Як відзначили аналітики, окупанти кілька місяців контролювали позиції в районі Балаклії і великої Комишувахи Харківської області і можуть використовувати дані райони в якості плацдарму для наступальної операції.
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