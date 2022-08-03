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Цілком реально: Кулеба оцінив перспективи звільнення всієї України від ворожих військ

3 серпня 2022, 21:07

За словами очільника МЗС, вигнати росіян із окупованих територій країни "цілком реально".

Кулеба, РСЗВ Ураган
Кулеба оцінив перспективи звільнення України / Фото УНІАН

Вся територій нашої країни обов'язково буде звільнена від російських загарбників. За словами очільника МЗС Дмитра Кулеби під час сьогоднішнього брифінг, досягти цього "цілком реально".

"Звільнення всієї території України є реалістичним", - так відповів Кулеба на питання, чи можна повернути Херсон під контроль України.

Ситуація на півдні країни

Виконуючий обов'язки керівника Херсонської ОВД Дмитро Бутрій 1 серпня сказав, що ЗСУ на Херсонщині звільнили вже 46 населених пунктів. Ситуація в регіоні важка. Він закликав місцевих жителів їхати в більш спокійні регіони.

Новини Херсона онлайн

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив про те, що Росія в Херсонській області зібрала вже 30 тисяч військ. Окупанти готуються наступати на Кривий Ріг та Миколаїв. За його словами, загарбникам поставлено завдання висуватися 6 серпня. Втім, він вважає, що ЗСУ відіб'ють атаку, оскільки якість підведених російських підрозділів залишає бажати кращого.

В Інституті вивчення війни вважають, що президент РФ Путін міг дати наказ російським військам захопити Харків. Як відзначили аналітики, окупанти кілька місяців контролювали позиції в районі Балаклії і великої Комишувахи Харківської області і можуть використовувати дані райони в якості плацдарму для наступальної операції.

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