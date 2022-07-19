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"Поступки" Путіну і пастка для Європи: Кулеба прогнозує нову хвилю на догоду Росії на Заході

19 липня 2022, 21:37

Якщо Москва відчує слабкість, наслідки будуть ще гіршими за те, що наразі відбувається, сказав Дмитро Кулеба

Путін, Кулеба
Путін прагне до зміни влади в країнах ЄС на лояльне Росії керівництво - Кулеба / УНІАН

Президент країни-агресора Росії Володимир Путін розпочав криваву війну не лише тому, що прагне знищити Україну. Його метою є і криза у Європі, щоб і європейці, і росіяни, жили однаково погано. Путін хотів би зміни влади в країнах ЄС - приходу лояльних до нього сил. Вже наступного тижня з'являться заклики про необхідність піти на поступки Москві. Однак якщо наразі Кремль відчує слабкість, ситуація буде ще гіршою, ніж вона є на даний момент. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Під час свого звернення до Ради ЄС він розповів про те, що мета Путіна – не тільки Україна, а й криза у Європі. Росія збирається позбавити європейців їх цивілізованого життя.

читайте такожЗСУ не переламали хід війни: РФ тисне на Донбасі, а Захід зволікає зі зброєю – генерал Романенко"Путін хоче вкрасти нормальне життя і стабільність у кожної європейської сім'ї. Енергетичним шантажем і зростанням цін, дефіцитом продовольства, пропагандою і брехнею, спробами дестабілізувати уряди. Справжня мета Росії - страждання Європи. Путін хоче, щоб європейці і росіяни жили однаково погано", - зазначив дипломат.

За його словами, одним із завдань Путіна є зміна урядів в європейських державах. Йому потрібно, щоб до влади прийшли радикальні, лояльні до Москви сили. Вже наступного тижня закликатимуть до поступок Путіну. Однак підпорядкування вимогам РФ не призведе до того, що Росія змінить свої плани.

"Це пастка. Я впевнений, що наступними тижнями з'являться нові проросійські голоси, які підштовхуватимуть громадську думку до необхідності дати Путіну те, чого він хоче, аби він залишив Європу в спокої", - зазначив глава МЗС.

Також Дмитро Кулеба підкреслив, що якщо РФ відчує слабкість цивілізованого світу вже зараз, наслідки будуть ще гіршими за ту ситуацію, яка є на сьогодні.

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Плани Росії щодо України

У Головному управлінні розвідки Міноборони України раніше заявили, що плани Росії щодо повного захоплення української держави провалилися. Однак агресор збирається приєднати до РФ вже окуповані території, Підготовка до, мовляв,"референдумів" фіксується на Донбасі, а також у Херсонській області. "Заходи" можуть провести 11 вересня.

Колишній співробітник СБУ Іван Ступак вважає, що у глави РФ Володимира Путіна є свої певні уявлення щодо війни Росії проти України. На його думку, про це свідчить намір Москви провести свої "референдуми" саме восени, а не зараз.

Керівник Служби зовнішньої розвідки України в 2005-2010 роках, генерал армії Микола Маломуж вважає, що Москва поставила Києву ультиматум: або Зеленський погоджується на умови Путіна, або Росія йде в наступ на ключових напрямках. Окупанти зібралися захопити Донбас, проте стикаються з дефіцитом особового складу.

Інші новини:

Євросоюз МЗС України Володимир Путін Дмитро Кулеба війна Росії та України
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