Росія прагне крові: Кулеба поскаржився Заходу на заяви Лаврова

Кулеба звернувся до Заходу через заяву Лаврова

Санкції проти країни-агресора потрібно терміново посилити, адже Кремль не хоче мирних переговорів та заявляє про наміри захопити більше українських земель, повідомив очільник МЗС Дмитро Кулеба в Twitter.

"Визнання міністра закордонних справ РФ (Сергія Лаврова - ред.) у намірах захопити більше української землі доводять: Росія відкидає дипломатію і зосереджена на війні і терорі. Росіяни прагнуть крові, а не переговорів", - підкреслив Кулеба.

Український міністр закликав усіх партнерів України посилити санкції проти РФ і прискорити постачання зброї для ЗСУ.

Лавров розмріявся про захоплення територій України

Очільник МЗС країни-агресора Росії Сергій Лавров у середу, 20 липня, зробив заяву про те, що Москва, мовляв, зібралася розширити географію своєї війни проти України і зазіхнула не тільки на Донбас, але й на Херсонську, Запорізьку область та інші регіони.

"Зараз географія інша. Це далеко не тільки "ДНР" і "ЛНР", це ще й Херсонська область, Запорізька область і ряд інших територій, і цей процес триває, причому триває послідовно і наполегливо", - сказав Лавров.

Також він підкреслив, що якщо захід буде і надалі підтримувати Україну далекобійною артилерією, такою як HIMARS, російські війська, мовляв, можуть піти ще далі.

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