УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Росія прагне крові: Кулеба поскаржився Заходу на заяви Лаврова

20 липня 2022, 20:19

Український міністр закликав усіх партнерів України посилити санкції проти РФ і прискорити постачання зброї для ЗСУ.

Кулеба Лавров
Кулеба звернувся до Заходу через заяву Лаврова

Санкції проти країни-агресора потрібно терміново посилити, адже Кремль не хоче мирних переговорів та заявляє про наміри захопити більше українських земель, повідомив очільник МЗС Дмитро Кулеба в Twitter.

"Визнання міністра закордонних справ РФ (Сергія Лаврова - ред.) у намірах захопити більше української землі доводять: Росія відкидає дипломатію і зосереджена на війні і терорі. Росіяни прагнуть крові, а не переговорів", - підкреслив Кулеба.

Український міністр закликав усіх партнерів України посилити санкції проти РФ і прискорити постачання зброї для ЗСУ.

Лавров розмріявся про захоплення територій України

Очільник МЗС країни-агресора Росії Сергій Лавров у середу, 20 липня, зробив заяву про те, що Москва, мовляв, зібралася розширити географію своєї війни проти України і зазіхнула не тільки на Донбас, але й на Херсонську, Запорізьку область та інші регіони.

"Зараз географія інша. Це далеко не тільки "ДНР" і "ЛНР", це ще й Херсонська область, Запорізька область і ряд інших територій, і цей процес триває, причому триває послідовно і наполегливо", - сказав Лавров.

Також він підкреслив, що якщо захід буде і надалі підтримувати Україну далекобійною артилерією, такою як HIMARS, російські війська, мовляв, можуть піти ще далі.

Читайте також:

військова агресія РФ Дмитро Кулеба Сергій Лавров новини України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

20:55

Жданов пояснив, чому путінська ідеологія війни з тріском провалилася

20:49

У школах з 1 вересня з'явиться важливе нововведенняВідео

20:42

Андрій Бєдняков висловився про колег з Орла і Решки - хто засмутив найбільше

20:19

Росія прагне крові: Кулеба поскаржився Заходу на заяви ЛавроваВідео

19:57

На Україну очікують нові звільнення, ситуація з Бакановим та Венедиктовою - не остання - ДаніловВідео

Реклама
19:29

Тривають запеклі бої: росіяни намагаються захопити Бахмут та Вуглегірську ТЕС - ГенштабВідео

19:18

Що і як "анексуватиме" РосіяПогляд

19:17

Гороскоп на завтра, 21 липня 2022: Дівам - плітки, Терезам - сімейні проблеми, Стрільцям - удача в справахВідео

19:15

"Все вирішиться під час битви": Жданов пояснив, чому Росія хоче домовлятися з УкраїноюВідео

19:10

Будуть притягувати гроші магнітом і відчуватимуть велике щастя: 3 знаки зодіаку - в списку щасливчиків в Молодик 28 липняВідео

18:57

"Викинути все нафіг": через війну в Україні актор Івар Калниньш відмовився від російських ролей

18:56

"Тримайтеся поруч з американцями, захищайте українців": Джонсон дав поради наступникуВідео

18:56

Червоний Хрест видає гроші українцям у Польщі: хто може отримати і як оформити

18:52

"Прийшли п'яні і їх записали": окупант розповів про серйозне нове "поповнення" у військах РФВідео

18:45

ЗСУ та далекобійна артилерія навчать географії Лаврова: Подоляк розніс плани щодо захоплення УкраїниВідео

18:40

"Переназвати з Миру на Путін": Тодоренко запропонували альтернативне ім'я для новонародженого

18:34

Бред Пітт у спідниці шокував фанаток на прем'єрі

18:01

РФ готується анексувати Луганщину, звинуватити Україну в "нападі" та оголосити мобілізацію – ГайдайВідео

17:59

Більше не мовчить: Софія Ротару відреагувала на смерть Руслани Писанки

17:58

"Київ бомбитимуть сильно": астролог розповіла про масові жертви і назвала 3 небезпечні датиВідео

Реклама
17:45

Великі гроші і везіння: 3 знаки зодіаку можуть розбагатіти в кінці липняВідео

17:33

Літо повертається: синоптики назвали дату атаки неймовірного пеклаВідео

17:09

З днем народження дівчині – прикольні картинки і листівки, душевні привітання іменинниці

17:07

Якщо ЗСУ підуть у потужний наступ на півдні України, військам РФ буде важко вистояти – експерт CITВідео

16:51

Ален Делон підтримав Україну і прочитав на камеру вірші Тараса Шевченка

16:27

В Україну скоро прибудуть ще 4 HIMARS - ПентагонВідео

16:23

Григорій Козловський передав військовому госпіталю у Львові 2 апарати на 4 млн гривень

16:20

"Не смішіть Іскандери": окупанти знову зганьбилися невдалим запуском ракети – впала під носомВідео

16:07

День Іллі 2022: традиції, заборони і магія дня

16:07

ЗСУ врятували кота, який пережив окупацію острова ЗміїнийВідео

16:06

Зеленський наказав звільнити Україну від військ РФ, терміни мають визначити ЗСУ – ДаніловВідео

15:58

Як зберегти свіжим кріп на зиму: 3 рецепта досвідчених господиньВідео

15:51

Туфлі на підборах небезпечніші, ніж ми думали: як носити шпильки, щоб не нашкодити здоров'ю

15:42

Від плям не лишиться ні сліду: 5 ефективних способів, як відіпрати мазут з одягу

15:32

Полювали кілька днів і загнали в пастку: у ВПС розповіли, як збивали російський "Су-35"

14:59

Лавров оголосив про "хотілки" РФ захопити Донбас, Херсонщину, Запоріжчину та інші регіони УкраїниВідео

14:55

Швидко літають і переносять бомби: в Мережі спливли дані про дрони, які Іран хоче віддати РФ

14:52

Під Києвом українка висадила капусту навколо знищеного на городі російського танка

14:24

Магнітні бурі та сильний вітер: синоптик попередила про погіршення погоди у деяких областяхВідео

14:08

Дипломат Мельник – політику ФРН Кречмеру: засуньте голову в морозильник і не потурайте ПутінуВідео

Реклама
13:33

Тримав за руку загиблого 13-річного сина і читав молитви: окупанти дико обстріляли ХарківВідео

13:23

Путіну в Ірані чотири рази ставало зле, знадобилась допомога лікарів - ЗМІВідео

13:19

"У ядерній війні не буде переможця": Лавров спробував відхреститися від ядерних погроз усьому світуВідео

13:17

Без шляхів до відступу: після підриву Антонівського мосту армія РФ буде в пастці – Херсонська ОВАВідео

13:11

"Це абсурдно": Оля Полякова відповіла українцям щодо того, що не буває "хороших росіян"

13:08

Прощався з життям: на фронті мало не загинув український співак

12:52

Данілов пригрозив зрадникам, які співпрацюють з окупантами: "нічого хорошого не буде"

12:28

"Вони спеціалісти в нетрадиційних стосунках": Путін зморозив маячню, щоб образити ЄвропуВідео

12:27

ЗСУ відправили підполковника-комбата окупантів на "концерт Кобзона"

12:25

Незвичайні види зелені, які обов'язково варто посадити на дачі - ТОП-3

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти