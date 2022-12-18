"Україна досі не розгромлена": Гіркін почав скиглити і заявив про стратегічну поразку РФ

Розчарований Гіркін плачеться про те, що країні-агресорці Росії не вдалося розгромити Україну за 10 місяців війни.

Гіркін визнав стратегічну поразку РФ/ скрін, Міноборони РФ

Ексватажок терористів так званої "ДНР", росіянин Ігор Гіркін (Стрєлков) почав скиглити про те, що за 10 місяців війни проти України Росія нічого не досягнула. Він визнав, що країна-агресорка РФ зазнала стратегічної поразки у цій війні.

Він скаржиться, що Україну не вдалося розгромити за цей час, а за провали російської армії "ніхто не відповість". Фрагмент відео зі сповіддю розчарованого Гіркіна опублікував журналіст Денис Казанський.

"Скоро виповниться 10 місяців війни. Завдано найважчих поразок стратегічного характеру. Тому що сама атака і те, що Україна не розгромлена за цей час, ба більше – навіть близько не видно кінця війни – це стратегічна поразка. І за неї ніхто не відповів. Взагалі ніхто. І ніяк", – заявив Гіркін.

скрін

Раніше російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) констатував той факт, що окупантам нічого не світить на Донбасі. За його словами, бойові дії зараз відбуваються в Луганській і Донецькій областях, але успіхами росіян на цих напрямках і не пахне.

Нагадаємо, ексдиректор ЦРУ Девід Петреус зазначав, що боєздатність окупаційної російської армії зараз залежить від низки факторів. Зокрема, по здатності РФ вести війну сильно б’є нестача боєприпасів. Частково країна-агресорка намагається отримати їх від Ірану та Північної Кореї. Крім цього, російські окупанти уже починають усвідомлювати, які величезні втрати у їхнього війська, і розуміти безглуздість цієї війни.

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