'Відправлять до Києва і там повісять': Гіркін готується до трибуналу в Гаазі

"Стрілок" вже обговорює варіант поразки РФ у війні, розв'язаній проти України.

Ігор Гіркін чекає, коли його піднімуть на шибениці / УНІАН

Російський терорист Ігор Гіркин (Стрєлков) заявив про те, що його можуть відправити до Гааги на трибунал за військові злочини.

Про це він заявив в інтерв'ю російським пропагандистам. В Мережі опублікували відповідні кадри.

"Стрілок" вже обговорює варіант поразки РФ у війні, розв'язаній проти України.

На його думку, після цього його відправлять до Гааги на трибунал за вчинені злодіяння.

"Варто нам програти цю війну, і я просто поїду на довічне – в Гаагу. Після чого мене відправлять до Києва і там повісять", — не сумнівається російський військовий злочинець.

/ Скріншот

Раніше російський пропагандист Володимир Соловйов і колишній "міністр оборони ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) влаштували публічну сварку через війну в Україні.

Причиною стало те, що Соловйов заявив, що Гіркін поїхав воювати в Україну, але "об*****ся" і повернувся.

Нагадаємо, раніше Ігор Гіркін розкритикував російське військове командування за спорудження неефективних ліній стримування на фронті Збройних сил Украни. За його словами, такі інженерні споруди застаріли, щонайменше, на 80 років.

За словами терориста, такого роду залізобетонні конструкції на сьогоднішній день вже не ефективні.

Читайте більше: