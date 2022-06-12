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Обов'язково треба зробити: військовий експерт Жданов пояснив, чому ЗСУ вдарить по Кримському мосту

12 червня 2022, 01:32

Кримський міст потрібно обов'язково спробувати зруйнувати - припинити по ньому рух поїздів і автомобільного транспорту, каже військовий експерт Олег Жданов.

Ракета, Кримський міст
Ракета, Кримський міст / Сергій Ткаченко / Flickr / Most.life

Бійцям українських військ потрібно обов'язково бити по Кримському мосту, який з'єднує анексований в 2014 РФ півострів з Краснодарським краєм країни-агресора. Таку думку відомий військовий експерт Олег Жданов висловив в інтерв'ю медіаменеджеру Дмитру Гордону.

"Думаю, що в обов'язковому порядку треба це робити [вдарити ВСУ по Кримському мосту ‒ Главред]. Припускаю, що його ракетами доведеться лупити десь місяць - поки не зруйнується. Але перше і головне завдання - пошкодити міст і щоб його не можна більше було використовувати за призначенням", - сказав фахівець.

Як каже Жданов, в першу чергу ЗСУ повинні вивести з ладу залізничну частину мосту, а потім вже ‒ робити все для того, щоб ліквідувати трафік по його автомобільній частині.

"Є ще варіант, коли сам міст не чіпати, бити по транспортних розв'язках ‒ в'їзду і виїзду. П потім просто тримати під вогнем, коли буде потрібно. контролювати їх вогневим режимом. А ось залізничну частину потрібно знищувати саме на мосту. Тому як не ньому дуже важко що ‒ небудь відремонтувати", - підсумував експерт.

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Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данилов у квітні 2022 року говорив, що ЗСУ вже готові завдати удару по Кримському мосту. Оскільки цю споруду активно Російські вороги використовують для перекидання підкріплень бійців і техніки.

"Дивіться, якби у нас була можливість це зробити, ми б це вже зробили. Якщо буде можливість це зробити, ми це обов'язково зробимо", - сказав Данилов.

Пізніше ексватажок бойовиків угруповання "ДНР" Ігор Гіркін (він же Стрєлков) заявив - Кримський міст обов'язково буде знищений ЗСУ.

"Те, що вдарити вони можуть – крейсер "Москва" цьому свідок. Вибачте, втопити флагман Чорноморського флоту - це вам не фунт родзинок. Так що теоретично, за допомогою "дорогих західних партнерів", через якийсь час вони пустять ракети по Кримському мосту. [...] Вони вдарять, коли вважатимуть це для себе можливим, досяжним і вигідним", - заявив Гіркін.

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Автор: Єгор Бунін
Олег Жданов Кримський міст новини України війна Росії та України
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