Крим – це Україна: Apple виправила у своєму додатку карту з "російським" півостровом

Закордонним артистам, які проглядали активність прослуховувань треків по країнах, Крим показували у складі Росії.
Минулого тижня компанія Apple року вкотре потрапила в скандал через Крим. Річ у тому, що окупований Росією півострів вона не позначила частиною території України. У зв'язку з таким скандалом, багато українців навіть виявили бажання перейти з Apple Music на Spotify.
Це помітила спільнота в інстаграмі Culture Ukraine, в якій публікується інформація про українську попкультуру. І от рівно через тиждень стало відомо, що компанія виправила свої мапи з Кримом. Про це повідомили у Посольстві України в США.
"Чудова новина від наших партнерів у компанії Apple. Сьогодні вони повідомили посольство, що карти в додатку Apple Music for Artists, які раніше містили помилкове зображення Криму як частини Росії, виправлено. Крим – це Україна",– написали у фейсбуці дипломати.
Це не вперше з Apple в Україні
- У 2019 році Apple потрапила у схожий скандал. Тоді компанія стала показувати жителям Москви Крим "російською" територією в додатку погоди.
- При цьому користувачам з України окупований півострів показували "сірою" зоною.
- У нашому МЗС тоді звернулися до Apple, аби там пояснили ситуацію та виправили помилку. Наразі міста Криму в додатку "Карти" від Apple позначені як українські.
Інші скандали з фейковою картою України
Слід зазначити, що скандали з приналежністю Кримського півострова відбуваються регулярно. Не так давно фрейліна королеви Великобританії Єлизавети II написала відповідь на лист школярів з анексованого Криму. При цьому в графі з адресою було написано"Севастополь, Росія".
У липні на сайті Олімпійських ігор опублікували карту, де Крим відокремлений від України кордоном. Через деякий час карта взагалі зникла з сайту, а потім з'явилася з виправленнями.
Місяцем раніше українське представництво компанії JBL потрапило в політичний скандал, показавши карту країни без Криму і Донбасу. Після скарг користувачів скандальну Stories прибрали зі сторінки. Замість неї з'явилося повідомлення про службове розслідування.