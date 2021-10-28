Крим – це Україна: Apple виправила у своєму додатку карту з "російським" півостровом

Неправильна карта України в Apple Music / instagram.com/culture_ukraine

Минулого тижня компанія Apple року вкотре потрапила в скандал через Крим. Річ у тому, що окупований Росією півострів вона не позначила частиною території України. У зв'язку з таким скандалом, багато українців навіть виявили бажання перейти з Apple Music на Spotify.

Це помітила спільнота в інстаграмі Culture Ukraine, в якій публікується інформація про українську попкультуру. І от рівно через тиждень стало відомо, що компанія виправила свої мапи з Кримом. Про це повідомили у Посольстві України в США.

"Чудова новина від наших партнерів у компанії Apple. Сьогодні вони повідомили посольство, що карти в додатку Apple Music for Artists, які раніше містили помилкове зображення Криму як частини Росії, виправлено. Крим – це Україна",– написали у фейсбуці дипломати.

Це не вперше з Apple в Україні

У 2019 році Apple потрапила у схожий скандал. Тоді компанія стала показувати жителям Москви Крим "російською" територією в додатку погоди.

При цьому користувачам з України окупований півострів показували "сірою" зоною.

У нашому МЗС тоді звернулися до Apple, аби там пояснили ситуацію та виправили помилку. Наразі міста Криму в додатку "Карти" від Apple позначені як українські.

Інші скандали з фейковою картою України

Слід зазначити, що скандали з приналежністю Кримського півострова відбуваються регулярно. Не так давно фрейліна королеви Великобританії Єлизавети II написала відповідь на лист школярів з анексованого Криму. При цьому в графі з адресою було написано"Севастополь, Росія".

У липні на сайті Олімпійських ігор опублікували карту, де Крим відокремлений від України кордоном. Через деякий час карта взагалі зникла з сайту, а потім з'явилася з виправленнями.

Місяцем раніше українське представництво компанії JBL потрапило в політичний скандал, показавши карту країни без Криму і Донбасу. Після скарг користувачів скандальну Stories прибрали зі сторінки. Замість неї з'явилося повідомлення про службове розслідування.