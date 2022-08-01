"Ми чули крики": окупанти змусили полоненого "Волину" коментувати теракт в Оленівці

Окупанти змусили полоненого "Волину" коментувати теракт в Оленівці / Колаж фото t.me/pgo_gov_ua, скріншот

Російські окупанти в окупованій Оленівці на Донеччині змусили полонениого командира 36-ї окремої бригади морської піхоти майора Сергія Волинського )"Волина") коментувати вбивство військовополонених українців після того, як самі ж військові РФ влаштували кривавий теракт. Відео опублікував кремлівський пропагандист Андрій Руденко.

"Волині" ставили маніпулятивні запитання, серед яких було питання про те, з якою метою був вчинений теракт. Український захисників заявив, що сам не може зрозуміти, для чого було потрібно вбивати людей, які чекали на обмін. Він натякнув на те, що окупанти вбили українських воїнів, аби вплинути на психіку та моральний стан інших полонених.

"Я думаю, ця ситуація вплине і на психіку людей, які перебувають у полоні, і на людей, які можуть потрапити в полон. Буде страх і в учасників подій, і у рідних, і у близьких. Зараз наші рідні та близькі дуже переживають через те що трапилося. Досі достеменно не відомо, хто загинув. Усі в шоці. Пояснень ніхто не знаходить, усі в траурі. У бараку тиша. Трапилася велика біда. Люди пройшли через пекло. Грубо кажучи всі чекають вдома довгоочікуваної свободи і на фінішній прямій відбувається така трагедія", - сказав Сергій Волинський.

Він додав, що на момент теракт перебував в іншому бараку і разом з іншими полоненими бачив жовте світло та вибух. Українські військові чули жахливі крики.

"Волина" розчулив своїм звернення до дружини, сина та матері. Він сподівається, що вже зовсім скоро буде поруч з ними.

Теракт в Оленівці

У Генштабі ЗСУ заявили, що в ніч на 29 липня російські окупанти з артилерії обстріляли колонію в окупованій Оленівці на Донеччині, де російська армія тримала військовополонених українських захисників. При цьому в Міноборони РФ відразу поспішили звинуватити в цьому сили ЗСУ, сказавши, що це нібито українська сторона вдарила по місцю утримування українських полонених.

Пізніше СБУ перехопила телефонні розмови, в яких бойовики з угруповання "ДНР" стверджують, що саме російські окупаційні війська організували вибух в Оленівці, в результаті якого загинули щонайменше 53 українських військовополонених.

Увечері 29 липня СБУ, ЗСУ, Головне управління розвідки та омбудсмен оприлюднили спільну офіційну заяву у зв'язку терактом в Оленівці, зазначивши, що на території колонії сталося організоване вбивство українських полонених, яке спланували і скоїли окупанти.

Пізніше стало відомо, що українських полонених окупанти могли вбити за допомогою російської термобаричної зброї.

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