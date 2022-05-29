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Бунт в "ЛДНР": мобілізовані влаштували перестрілку з солдатами РФ і масово тікають з фронту

29 травня 2022, 15:59

Готуються акції протесту "призовників" та їхніх дружин проти "влади" самопроголошених псевдодержавних формувань.

Автомат бойовика ДНР
Бойовики " ДНР " не хочуть воювати / Reuters

На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей назрівають масові бунти незаконно мобілізованих до лав російської армії громадян України.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомила Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денисова.

"Від правозахисників, які працюють в ОРДЛО, стало відомо, що чоловіки масово відмовляються ставати "гарматним м'ясом". У зв'язку з цим готуються акції протесту "призовників" та їхніх дружин проти "влади" самопроголошених псевдодержавних формувань", - зазначила вона.

Омбудсмен додала, що вже були зафіксовані випадки перестрілки між примусово мобілізованими місцевими жителями і російськими військовослужбовцями.

"Військова прокуратора" ОРДЛО розігнала незадоволених, але це лише загострило ситуацію. Правозахисники повідомляють, що за останні два тижні в лавах "армії" ОРДЛО тисячі людей склали зброю", - написала Денисова.

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Раніше повідомлялося про те, що втрати бойовиків "ДНР", яких кидають на передову проти ЗСУ, досягають 60% особового складу.

Бойовики вимагають провести ротацію і забрати їх з передової. Скаржаться на погану підготовку і великі втрати.

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