Бунт в "ЛДНР": мобілізовані влаштували перестрілку з солдатами РФ і масово тікають з фронту

Готуються акції протесту "призовників" та їхніх дружин проти "влади" самопроголошених псевдодержавних формувань.
На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей назрівають масові бунти незаконно мобілізованих до лав російської армії громадян України.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомила Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денисова.
"Від правозахисників, які працюють в ОРДЛО, стало відомо, що чоловіки масово відмовляються ставати "гарматним м'ясом". У зв'язку з цим готуються акції протесту "призовників" та їхніх дружин проти "влади" самопроголошених псевдодержавних формувань", - зазначила вона.
Омбудсмен додала, що вже були зафіксовані випадки перестрілки між примусово мобілізованими місцевими жителями і російськими військовослужбовцями.
"Військова прокуратора" ОРДЛО розігнала незадоволених, але це лише загострило ситуацію. Правозахисники повідомляють, що за останні два тижні в лавах "армії" ОРДЛО тисячі людей склали зброю", - написала Денисова.
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Раніше повідомлялося про те, що втрати бойовиків "ДНР", яких кидають на передову проти ЗСУ, досягають 60% особового складу.
Бойовики вимагають провести ротацію і забрати їх з передової. Скаржаться на погану підготовку і великі втрати.
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