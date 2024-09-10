Кримінальний авторитет побив військового: на Черкащині спалахнув скандал

Правоохоронці вже звернули увагу на інцидент, відкрито кримінальне провадження.

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З'явилася реакція правоохоронців на побиття військового у Смілі / Колаж: Главред, фото: скріншоти

У Смілі, що на Черкащині, кримінальний авторитет Вадим Долотенко побив ветерана війни і змусив до публічних вибачень за те, що військовий поставив під сумнів його "авторитет".

Відповідне відео та опис ситуації оприлюднила низка Telegram-каналів, в тому числі "Лачен пише". За інформацією з Мережі, ветеран ССО ЗСУ Анатолій Гончаренко на особистій сторінці у Facebook написав про ситуацію на дорозі, де невідомі створили аварійну ситуацію та почали ображати його літніх батьків.

Військовий хотів ідентифікувати водія для того, щоб вирішити конфлікт. Як з'ясувалось, ним був Вадим Долотенко. Коли той побачив допис Анатолія, призначив йому зустріч, однак закінчилась вона погрозами і побиттям. Після цього Гончаренка змусили вибачатися на камеру.

відео дня

На інцидент спершу відреагував Голова фракції "Слуга Народу" у ВРУ Давид Арахамія у Telegram. За його словами, військовий в той час перебував на лікуванні у Смілі.

"Цей випадок має бути на особистому контролі міністра внутрішніх справ та генерального прокурора. Направив офіційні звернення на обох та звернувся до профільного комітету проконтролювати ситуацію. Чекаємо на швидку реакцію", - йдеться у повідомленні.

І реакція очільника МВС Ігоря Клименка справді не забарилась. Він заявив, що правоохоронці розпочали кримінальне провадження, усі факти будуть встановлені.

"Голова Нацполу доповів мені про перші результати та розпочату службову перевірку щодо дій (чи, вірніше, можливої бездіяльності) місцевих поліцейських", - додав він.

Водночас військовослужбовці по-різному відреагували на інцидент. Дехто підтримує військового, однак, наприклад майор ЗСУ, заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін не став на сторону постраждалого.

"У ситуації з побиттям військового у Смілі підтримаю тільки одну сторону - Дмитра Кухарчука (український політик, громадський діяч, учасник війни на сході України, член Вищої ради політичної партії Національний корпус - Главред). Він шукає небайдужих громадян, які можуть провести виховну бесіду з місцевою потворою, за винагороду. Підтримувати військового, який не зміг постояти за себе, ще й вибачався перед цим чоловіком - теж не буду", - написав він.

Хто такий Ігор Клименко? Ігор Володимирович Клименко - державний український діяч, міністр внутрішніх справ України з 7 лютого 2023 року (виконував обов'язки з 18 січня до 7 лютого), з 2019 до 2023 року - голова Національної поліції України, повідомляє "Вікіпедія".

Скандали з побиттям військових та ветеранів

Інциденти з нападами на українських захисників трапляються, на жаль, досить часто. Нещодавно у Дарницькому районі Києва побили ексвійськовослужбовця 32 ОМБр, неповнолітньому нападнику не сподобалася його зачіска. Інцидент стався, коли колишній військовий вигулював собаку.

Напередодні у Дніпрі "охоронці Миколи Тищенка" побили добровольця і бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра "Сина" Павлова. Усе це сталося просто в той момент, коли Дмитро гуляв зі своєю дружиною і маленькою дитиною.

Раніше у Волинській області офіцер побив 41-річного військового, який раніше отримав серйозне поранення на фронті. Виявилося, що підозрюваним у цій справі є 22-річний військовий, якого також підозрюють у смертельній аварії.

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