Побиття військового на Волині: 22-річний підозрюваний проходить у справі про смертельну аварію

У Волинській області офіцер побив 41-річного військового, який раніше отримав серйозне поранення на фронті. Виявилося, що підозрюваним у цій справі є 22-річний офіцер, якого також підозрюють у смертельній аварії. Про це повідомляє "Суспільне".
Дружина постраждалого Анатолія Грищука розповіла, що він проходить службу в 14 окремій механізованій бригаді. Його побили 8 квітня. Вже стан Анатодія трохи стабілізувався.
"Він почав говорити, але не може ходити. Лікарі кажуть, що все налагодиться з часом, тому що це важка травма голови. Ще на руках багато синців, на спині, на стегні забої і на обличчі", – сказала Тетяна.
Вона розповіла, що з першого дня повномасштабного вторгнення Анатолій захищав Україну на фронті. Через 3 місяці він був важко поранений і лише з 13 лютого його визнали придатним до служби.
Що кажуть лікарі
Директор обласної клінічної лікарні Микола Галей розповів, що військовий потрапив до лікарні у важкому стані, його одразу помістили до реанімації. Зараз чоловіка перевели в палату нейрохірурческого відділення.
"Зараз хворий у стабільному стані, сподіваємося на повне одужання", - сказав він.
Що відомо про підозрюваного
За даними спікера спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Юлії Шевченко, підозрюваним є 22-річний офіцер. Він вже проходив у справі про смертельну аварію, яка сталася в лютому цього року. Офіцеру обрали запобіжний захід і зобов'язали його весь час перебувати в казармі.
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Самогубство у Львівському університеті внутрішніх справ
19 березня у Львівському університеті внутрішніх справ МВС України прогримів постріл. Там знайшли мертвим 18-річного курсанта Дмитра Гульчука. Хлопець заступив в наряд і був з укороченим автоматом АКС-74У, з якого і вистрілив собі в голову.
У Мережі повідомляють, що деякі люди бачили біля тіла курсанта залишену заздалегідь записку, в якій детально були описані причини самогубства і деякі ситуації, пов'язані з керівництвом навчального закладу. Однак пізніше вона зникла.
Державне бюро розслідувань веде справу не тільки за статтею про самогубство, а й за статтею "Доведення до самогубства".
Батьки Дмитра згадують про те, що син раніше хотів забрати документи з навчального закладу, але батьки вмовляли цього не робити. Перед тим, як він вистрелив собі у голову, Дмитро написав прощальне повідомлення своїй мамі.
"Мам, вибач за це, ти дійсно хороша мама, просто я дуже поганий син. Невдаха і слабак. Я тобі вдячний за все, тому що ти реально багато зробила...",- написав Дмитро.
Самогубство у Львівському університеті внутрішніх справ
19 березня у Львівському університеті внутрішніх справ МВС України прогримів постріл. Там знайшли мертвим 18-річного курсанта Дмитра Гульчука. Хлопець заступив в наряд і був з укороченим автоматом АКС-74У, з якого і вистрілив собі в голову.
У Мережі повідомляють, що деякі люди бачили біля тіла курсанта залишену заздалегідь записку, в якій детально були описані причини самогубства і деякі ситуації, пов'язані з керівництвом навчального закладу. Однак пізніше вона зникла.
Державне бюро розслідувань веде справу не тільки за статтею про самогубство, а й за статтею "Доведення до самогубства".
Батьки Дмитра згадують про те, що син раніше хотів забрати документи з навчального закладу, але батьки вмовляли цього не робити. Перед тим, як він вистрелив собі у голову, Дмитро написав прощальне повідомлення своїй мамі.
"Мам, вибач за це, ти дійсно хороша мама, просто я дуже поганий син. Невдаха і слабак. Я тобі вдячний за все, тому що ти реально багато зробила...",- написав Дмитро.
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