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Побиття військового на Волині: 22-річний підозрюваний проходить у справі про смертельну аварію

Ангеліна Підвисоцька
19 квітня 2023, 22:27 оновлено 19 квітня, 22:54
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Постраждалий 41-річний військовий вже може розмовляти, проте поки до нього не повернулася можливість ходити.
побиття військового на Волині
На Волині побили 41-річного військового / колаж фото скріншот з відео

У Волинській області офіцер побив 41-річного військового, який раніше отримав серйозне поранення на фронті. Виявилося, що підозрюваним у цій справі є 22-річний офіцер, якого також підозрюють у смертельній аварії. Про це повідомляє "Суспільне".

Дружина постраждалого Анатолія Грищука розповіла, що він проходить службу в 14 окремій механізованій бригаді. Його побили 8 квітня. Вже стан Анатодія трохи стабілізувався.

"Він почав говорити, але не може ходити. Лікарі кажуть, що все налагодиться з часом, тому що це важка травма голови. Ще на руках багато синців, на спині, на стегні забої і на обличчі", – сказала Тетяна.

відео дня

Вона розповіла, що з першого дня повномасштабного вторгнення Анатолій захищав Україну на фронті. Через 3 місяці він був важко поранений і лише з 13 лютого його визнали придатним до служби.

Що кажуть лікарі

Директор обласної клінічної лікарні Микола Галей розповів, що військовий потрапив до лікарні у важкому стані, його одразу помістили до реанімації. Зараз чоловіка перевели в палату нейрохірурческого відділення.

"Зараз хворий у стабільному стані, сподіваємося на повне одужання", - сказав він.

Що відомо про підозрюваного

За даними спікера спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Юлії Шевченко, підозрюваним є 22-річний офіцер. Він вже проходив у справі про смертельну аварію, яка сталася в лютому цього року. Офіцеру обрали запобіжний захід і зобов'язали його весь час перебувати в казармі.

Самогубство у Львівському університеті внутрішніх справ

19 березня у Львівському університеті внутрішніх справ МВС України прогримів постріл. Там знайшли мертвим 18-річного курсанта Дмитра Гульчука. Хлопець заступив в наряд і був з укороченим автоматом АКС-74У, з якого і вистрілив собі в голову.

У Мережі повідомляють, що деякі люди бачили біля тіла курсанта залишену заздалегідь записку, в якій детально були описані причини самогубства і деякі ситуації, пов'язані з керівництвом навчального закладу. Однак пізніше вона зникла.

Державне бюро розслідувань веде справу не тільки за статтею про самогубство, а й за статтею "Доведення до самогубства".

Батьки Дмитра згадують про те, що син раніше хотів забрати документи з навчального закладу, але батьки вмовляли цього не робити. Перед тим, як він вистрелив собі у голову, Дмитро написав прощальне повідомлення своїй мамі.

"Мам, вибач за це, ти дійсно хороша мама, просто я дуже поганий син. Невдаха і слабак. Я тобі вдячний за все, тому що ти реально багато зробила...",- написав Дмитро.

Самогубство у Львівському університеті внутрішніх справ

19 березня у Львівському університеті внутрішніх справ МВС України прогримів постріл. Там знайшли мертвим 18-річного курсанта Дмитра Гульчука. Хлопець заступив в наряд і був з укороченим автоматом АКС-74У, з якого і вистрілив собі в голову.

У Мережі повідомляють, що деякі люди бачили біля тіла курсанта залишену заздалегідь записку, в якій детально були описані причини самогубства і деякі ситуації, пов'язані з керівництвом навчального закладу. Однак пізніше вона зникла.

Державне бюро розслідувань веде справу не тільки за статтею про самогубство, а й за статтею "Доведення до самогубства".

Батьки Дмитра згадують про те, що син раніше хотів забрати документи з навчального закладу, але батьки вмовляли цього не робити. Перед тим, як він вистрелив собі у голову, Дмитро написав прощальне повідомлення своїй мамі.

"Мам, вибач за це, ти дійсно хороша мама, просто я дуже поганий син. Невдаха і слабак. Я тобі вдячний за все, тому що ти реально багато зробила...",- написав Дмитро.

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