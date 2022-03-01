"Загиблі, полонені, втрати": у Росії нові Google-тренди

Google-тренди в Росії

В останні дні у віддалених республіках Росії з початком повномасштабного вторгнення 24 лютого збільшився пошук загиблих і полонених в Google.

В тренд Google найбільше запитів з Російської Федерації по темі загиблі, втрати і полонені.

Відзначається, що найбільше таким запитом цікавляться жителі Кабардино-Балкарії, Дагестану, Алтайського краю, Краснодарського краю, Північної Осетії, Калмикії, Інгушетії, Алтаю, Карачаєво-Черкесії, Тиви, Ставропольському краї, Псковської, Амурської, Пензенської, Курської, Костромської, Кемеровської, Ростовської, Волгоградської областях, Мордовії і Комі, Єврейської автономної області.

Нагадаємо, що в Україні була створена група Шукай своїх у Telegram-каналі, де родичі російських військових можуть знайти інформацію про полонених і вбитих і залишити їм звісточку.

Втрати Росії в Україні за інформація Генерального штабу ЗСУ на 1 березня станом на 6:00 склали 5710 осіб.

Реклама

Загиблі на Україні військові-новий Гугл тренд в Росії

Список загиблі на Україні російські військові

Читайте також: