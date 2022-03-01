"Я тут хочу залишитися": російський полонений шокував розповіддю про те, як потрапив в Україну

Полонений / скріншот

Гнідинцівська самооборона в районі Брагінців Чернігівської області взяла в полон російського танкіста - 20-річного Андрія Чеботаревського. Він заявив, що хоче залишитися в Україні.

Солдат розповідає, як він потрапив в Україну.

Він розповідає братові, що їх роту відправили у Воронезьку область, потім – в Білгород. Вже там солдати почали хвилюватися, на що їх запевнили, що участі в бойових діях вони не братимуть. Однак це була брехня. Після того, як розбили роту Андрія, той три дні ходив по лісах і нарешті здався в полон.

"Я сам підійшов, попросив, до кого підійти, щоб не вбили, нічого. У мене все добре. Нам, коли говорили в Росії, що тут є бандерівці, які своїх же бомблять. Знаєш, як тут насправді все відбувається? Наші війська містами хе * ачат. А нам зовсім зовсім іншу хе*ню говорили. Я зараз тут, у мене все в порядку. Найголовніше - ти не хвилюйся, якщо тітці похоронка прийде або ще щось, просто скажи їй, що я тобі дзвонив, у мене все добре, я живий-здоровий",-говорить братові росіянин.

На кадрах російський солдат розповідає, що до нього в Україні ставляться добре: довезли на машині, умили, нагодували, дали теплий одяг. Окупант здивований, що в українських селах прокладено асфальт і є вуличне освітлення.

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"І всім скажи ось, всім, хто у нас є – родичам, не родичам, скажи: те, що говорять по телевізору – все пі*. Насправді, тут все по-іншому. Тут люди добрі: на машині довезли, я сиджу тут, мене вмили, мені куртку дали – я зараз в теплі. Я ситий, нагодований. Я тобі можу сказати одне – те, що говорили нам-це все пі*дьош. Я не розумію, навіщо все це було сказано, що нам говорили там в Росії. Дороги у них, серйозно, по селах скрізь-асфальт, з освітленням. Все, що по телевізору показували - все пі*дьош, я сам особисто тут перебуваю", - говорить Андрій.

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Я серйозно кажу - я не знаю, чи повернуся я в Росію. Я тут хочу залишитися. Тому що тут серйозно набагато краще, ніж у нас. Кажуть те, що, типу, свої, типу, херачат. пі*деж, це наші війська хе*ачат містами. Я в такому шоці перебуваю, я тобі серйозно кажу. Нам навіть не говорили - як і куди. Якщо рідним похоронка прийде - скажи, що у мене все добре, що я живий-здоровий. Я реально, данина, я в такому ах*е перебуваю від того, що у нас там говорять і що тут насправді", - говорить полонений.

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