Червона зона карантину: які обмеження будуть у Київській області з 30 жовтня

Рішення про посилення карантину прийняла Держкомісія з питань ТЕБ і НС.
Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій відправила Київщину до "червоної" зони. В області діятимуть посилені правила карантину.
Як повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчинов у своєму Telegram-каналі, обмеження вступлять в дію з 30 жовтня.
Червона "зона": обмеження в Київській області
За новими правилами в "червоній" карантинній зоні забороняється:
- робота закладів громадського харчування, крім адресної доставки та замовлень на винесення;
- робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів;
- робота непродовольчих ринків та магазинів, спортзалів, басейнів та фітнес-центрів;
- робота навчальних закладів, окрім закладів, де 100% працівників мають зелений COVID-сертифікат;
- проведення масових заходів, крім офіційних спортивних заходів та матчів командних ігрових видів спорту без глядачів;
- робота закладів культури;
- робота установ, що надають послуги з розміщення (хостели, готелі).
Червона "зона" Україна: карантин посилили ще в 6 областях
Крім Київської області, нові обмеження набудуть чинності в Житомирській, Івано-Франківській, Луганській, Львівській, Хмельницькій та Чернігівській областях. Карантинні правила не діятимуть, якщо 100% працівників та відвідувачів закладів (заходів) вакциновані.
читайте такожБез щеплення чи тесту не пустять: слідом за Запоріжжям транспорт у Києві та Дніпрі стане не для всіхВарто зазначити, що згідно з даними МОЗ, 27 жовтня коронавірус в Україні діагностували у 22 574 осіб. З них 1 532 дітей та 399 медичних працівників. За минулу добу госпіталізували 5 925 осіб, одужали 11 593 людей.