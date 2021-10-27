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Червона зона карантину: які обмеження будуть у Київській області з 30 жовтня

27 жовтня 2021, 14:59

Рішення про посилення карантину прийняла Держкомісія з питань ТЕБ і НС.

Київ та Київська область в "червоній" зоні з 30 жовтня / колаж Главред

Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій відправила Київщину до "червоної" зони. В області діятимуть посилені правила карантину.

Як повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчинов у своєму Telegram-каналі, обмеження вступлять в дію з 30 жовтня.

Червона "зона": обмеження в Київській області

За новими правилами в "червоній" карантинній зоні забороняється:

  • робота закладів громадського харчування, крім адресної доставки та замовлень на винесення;
  • робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів;
  • робота непродовольчих ринків та магазинів, спортзалів, басейнів та фітнес-центрів;
  • робота навчальних закладів, окрім закладів, де 100% працівників мають зелений COVID-сертифікат;
  • проведення масових заходів, крім офіційних спортивних заходів та матчів командних ігрових видів спорту без глядачів;
  • робота закладів культури;
  • робота установ, що надають послуги з розміщення (хостели, готелі).

Червона "зона" Україна: карантин посилили ще в 6 областях

Крім Київської області, нові обмеження набудуть чинності в Житомирській, Івано-Франківській, Луганській, Львівській, Хмельницькій та Чернігівській областях. Карантинні правила не діятимуть, якщо 100% працівників та відвідувачів закладів (заходів) вакциновані.

читайте такожБез щеплення чи тесту не пустять: слідом за Запоріжжям транспорт у Києві та Дніпрі стане не для всіхВарто зазначити, що згідно з даними МОЗ, 27 жовтня коронавірус в Україні діагностували у 22 574 осіб. З них 1 532 дітей та 399 медичних працівників. За минулу добу госпіталізували 5 925 осіб, одужали 11 593 людей.

Автор: Сергій Кущ
viber
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