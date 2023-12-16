"Червона лінія" лінія для Альянсу: Жданов оцінив сценарій удару НАТО по Росії

Росія діє дуже підло-на межі фолу, вона провокує Північноатлантичний альянс на рішучі дії, вважає військовий експерт Олег Жданов.

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НАТО намагається тримати дистанцію від війни в Україні - Жданов / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Defense Visual Information Distribution Service, скріншот YouTube

НАТО тримає дистанцію від війни агресора Росії проти України і побоюється втягування в прямий конфлікт з Москвою та застосування Володимиром Путіним ядерної зброї. Однак Кремль намагається всіляко спровокувати Альянс. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.

На своєму YouTube-каналі у відповідь на питання, чи є у НАТО так звана червона лінія, переступивши яку настане удар у відповідь, він розповів про те, що Альянс дистанціюється від війни в Україні.

"Зверніть увагу, що НАТО не постачає нам ані техніку, ані озброєння, ані спорядження. НАТО давало гуманітарну допомогу у вигляді медикаментів, у вигляді палива в перший місяць війни, 50 тонн вони дали. І все. Далі НАТО дистанціюється. Ми працюємо з нашими країнами-партнерами безпосередньо, поза блоком НАТО. Саме тому я і намагався пояснити, чому НАТО так боїться приймати рішучі дії. Тому що не хоче бути втягнутим в цей конфлікт", - вважає Жданов.

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За його словами, в колективному блоці безпеки Заходу побоюються переходу війни у світовий конфлікт, під час якого Путін натисне на "червону кнопку" і завдасть ядерного удару.

На думку експерта, Росія всіляко провокує НАТО на відповідні кроки.

"Росія "грає" дуже підло, гидко, на межі фолу, провокуючи НАТО на рішучий крок. Тоді Путін звинуватить їх в агресії, а себе представить миротворцем і запропонує перемовний процес", - підкреслив Олег Жданов.

Війна Росії і НАТО

Раньше у Росії оголосили про готовність воювати з НАТО - зокрема, заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков сказав, що Москва "готова захищати національні інтереси всіма наявними в нашому розпорядженні засобами". Також російський "дипломат" звинуватив блок у нібито посяганні на інтереси РФ.

Росія вторгнеться в країни НАТО, вважає президент Володимир Зеленський. На його думку, це може статися в тому випадку, якщо Україна не вистоїть у війні. І тоді з окупантами Росії доведеться воювати вже США.

Президент США Джо Байден сказав, що якщо Путін захопить Україну, він нападе на союзників з НАТО. Він закликав Конгрес не затягувати з рішенням про фінансування військової допомоги Києву. Байден припустив сценарій прямого військового зіткнення Штатів і Росії.

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