Росіяни почали наступ на Запоріжжі: майор ЗСУ розкрив плани ворога

Аналітик наголошує, що ціль окупантів на Запорізькому напрямку полягає в тому, щоб максимально відкинути Сили оборони України від Токмака.

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Майор ЗСУ назвав головну ціль наступу РФ на Запоріжжі / Колаж Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, СтратКом ЗСУ

Останніми днями російські війська посилили свої атаки на Запорізькому напрямку. Росіяни намагаються вирівняти лінію фронту на цьому фасі бойових дій. Про це в інтерв'ю Главреду розповів ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман

"Росіяни намагаються активно діяти там, де ми раніше просунулися. Їм важко це робити: треба рухатися колонами, а вони там усе замінували, і тому самі наштовхуються на свої ж міни. У цьому районі дуже запеклі бої, але я не думаю, що російські війська хочуть істотно просунутися", - вказує Гетьман.

Аналітик вказує на те, що ймовірно, вони цими діями стараються відкинути Сили оборони України якнайдалі від Токмака.

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"На півдні росіяни для забезпечення своїх угруповань користуються двома важливими логістичними артеріями: залізницею, що йде за маршрутом Волноваха-Токмак-Мелітополь-Джанкой, і Кримським мостом. Якщо хоча б в одному місці перерізати залізничну колію, угруповання "Дніпро" на Херсонському напрямку і кримське угруповання залишаться без забезпечення", - говорить експерт.

Він зауважує, що постачання можна буде здійснювати лише через Керченський міст. Якщо розглянути їхні "лінії Суровікіна", то можна побачити, що вони йдуть паралельно цій залізниці. Інших залізниць там немає, і тому противник час від часу намагається побудувати паралельну залізницю вздовж Азовського моря.

"Шлях Волноваха-Токмак-Мелітополь-Джанкой - рокадна дорога, яку можна використовувати для швидких перевезень. Росіяни прагнуть до того, щоб тримати якомога далі свою військову логістику від нашої артилерії. Зараз вони намагаються відсунути нас на ще більшу відстань, щоб у нас не було над залізницею вогневого контролю. Якщо нас відтіснять від цієї колії ще на кілька кілометрів, то буде складніше по ній стріляти", - резюмує майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман.

Хто такий Олексій Гетьман? Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни. Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

Бойові дії на Запоріжжі

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, бійці Збройних Сил України відбили наступ російських окупантів на Запорізькому напрямку. Уночі ворог намагався провести штурм позицій ЗСУ, але зазнав поразки.

Наразі ситуація в напрямку Запоріжжя залишається стабільною, і загрози наступу військ Росії немає. У разі небезпеки українські війська готові дати відсіч. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій.

У звіті Інституту вивчення війни повідомили, що російські війська скупчують велике угруповання сил у Запорізькій області, готуючись до відновлення наступу.

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