Котел для окупантів близько: ЗСУ увійшли в Дробишеве під Лиманом

ВСУ / УНІАН , otdyh-ua.net

Українські військові звільнили селище міського типу Дробишеве, яке знаходиться в Лиманській ої міській територіальній громаді Донецької області.

"Дробишеве - селище в Лиманській міській територіальній громаді Донецької області під контролем ЗСУ", - написав офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.

81-а ОАМБр записала відео, в якому повідомила про деокупацію населеного пункту в п'ятницю, 30 вересня.

Оточення окупантів під Лиманом

Раніше повідомлялося про те, що Збройні Сили України на Лиманському напрямку в Донецькій області проводять операцію по оточенню російського угруповання.

Операція знаходиться на завершальному етапі, повідомив суспільному представник Східної групи військ Сергій Череватий.

"Операція саме по оточенню цього угруповання. Під вогневим контролем ЗСУ фактично всі підходи, логістичні шляхи противника, по яких він доставляв боєприпаси і живу силу", - сказав він.

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