Кіт, який вижив: як живе пухнастик з Бахмута, якого привіз військовий у потязі Краматорськ-Київ

У кота було насичене фронтове життя. У грудні його знайшли артилеристи, які служили тоді на Херсонському напрямку.

Кіт Том з поїзда Краматорськ-Київ зараз живе в столиці / Фото УП

Нещодавно соцмережі облетіло зворушливе фото українського військового з котом на руках у поїзді Краматорськ - Київ. Пухнастика звуть Том, зараз він живе в Києві з двома іншими фронтовими котами, яких привезли ще в 2016 році із зони АТО.

Фотографію зробила і опублікувала пасажирка цього рейсу Христина Бондаренко, передає Українська правда.

Військовий, який привіз кота до столиці, служить на Бахмутському напрямку. Його називають "Дядько Федя". 57-річний чоловік перебуває на фронті з початку повномасштабного вторгнення.

Чоловік віз Тома до Києва у переносці. Потім він взяв тварину на руки, а сам заснув. У той момент пасажирка цього рейсу Христина Бондаренко зробила фотографію, яка стала популярною в Інтернеті.

57-річний військовий їхав у відпустку вперше за півроку служби і взяв кота з собою / Фото соцмережі

У кота було насичене фронтове життя. У грудні його знайшли артилеристи, які служили тоді на Херсонському напрямку.

"Маленький замерз, ми його на дорозі підібрали, відігріли, трохи полікували, погодували і приручили. Так він з нами і подорожував", – розповів військовий.

У січні кот переїхав разом з підрозділом під Бахмут. Тому лікували очі та намагалися створити нормальні умови для життя. Але залишатися на фронті тварині було небезпечно. У лютому його змогли передати до Києва.

Кота знайшли артилеристи, з ним він переїхав до Бахмута / Фото УП

Зараз Том живе в хорошій родині / Фото УП

Військовий, який привіз Тома, вперше їхав додому за півроку служби. Відпустка триватиме лише кілька днів, після чого вона повернеться на Бахмутський напрямок.

Зараз у Тома все добре. Він проходить лікування та набирається сил. Для нього навіть створили сторінку в Instagram під назвою "Кіт, який вижив".

Як повідомляв Главред, під час ракетного обстрілу Дніпра російськими окупантами 14 січня зник місцевий кіт на прізвисько Кузя. Вранці 15 січня господарям вдалося його відшукати. Він сидів на кондиціонері в районі сьомого поверху.

Кіт, який сильно обгорів у пожежі, влаштованому окупантами в селі Андріївка на Київщині, вижив і став символом незламності. Співробітники одного із зоомагазинів подбали про тварину і показали фото ‒ кіт ситий і задоволений життям. Назвали його Феніксом, як і птаха, яка постійно відроджується.

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