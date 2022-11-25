Контрудар ЗСУ на Запоріжжі: знищено 20 окупантів, понад 15 поранено

Знищено зосередження живої сили та військової техніки загарбників у населеному пункті Зелений Яр.
Українські захисники знищили 20 окупантів у Зеленому Яру Запорізької області.
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.
"Підтверджено вогневе ураження підрозділами Сил оборони 23 листопада районів зосередження живої сили та військової техніки загарбників у населеному пункті Зелений Яр Запорізької області. Втрати противника склали 2 вантажні автомобілі, понад 15 поранених і 20 загиблих військовослужбовців", — йдеться в повідомленні.
Ситуація на Запоріжжі
Раніше повідомлялося про те, що Росія відвела свої війська з тимчасово окупованого села Кам'янка в Запорізькій області.
Повідомляється, що російські окупанти згорнули свої блокпости і комендатуру в Кам'янці.
Також У Генштабі стверджують, що в окупантів низький рівень морально-психологічного стану.
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