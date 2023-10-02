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Росія захищає Чорноморський флот біля Криму літаками-"стариганами"

Яна Ставська
2 жовтня 2023, 17:32 оновлено 2 жовтня, 17:43
Ці розроблені ще у 50-х роках минулого століття літаки покликані вчасно виявляти морські дрони.
Бе-12
Бе-12 стали на захист російських військових кораблів / Колаж Главреда: Фото скріншот, dodmedia.osd.mil

Російські окупанти залучили протичовнові літаки-амфібії Бе-12, розроблені у 1950-х, до захисту Чорноморського флоту від морських дронів.

Як пояснює британська розвідка, уся ударна авіація ЗС РФ, яка мала б захищати флот, зараз задіяна у боях на півдні України.

Бе-12 базуються в окупованому Криму і покликані виявляти безпілотні надводні дрони на ранньому етапі.

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Відповідаючи на загрози з боку України, Росія "намагається використовувати військово-морську авіацію для проектування сили" у північно-західній частині Чорного моря, підсумовує британська розвідка.

Удари по Чорноморському флоту

Під час повномасштабного вторгнення України неодноразово атакувала об'єкти російського Чорноморського флоту морськими безпілотниками, зокрема флагман "Адмірал Макаров", нафтовий танкер, що перевозив паливо для окупантів, базу у Новоросійську і Кримський міст.

Нещодавно, 22 вересня, під ракетний удар потрапив штаб ЧФ у Севастополі, в результаті якого було "задвохсочено" понад 30 російських офіцерів. Сам командувач флотом, попри дані ССО, нібито живий.

У ВМСУ відзначали, що збираються вивести з ладу весь Чорноморський флот - іншим чином безпеку в морському регіоні не забезпечити.

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