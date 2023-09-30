Україна створює перший у світі флот морських дронів, РФ ховає кораблі - Зеленський

Україна стане першою у світі державою, яка має свій флот безпілотних морських дронів. Агресор Росія вже ховає свої кораблі. Для перемоги у війні потрібно вітчизняне виробництво озброєнь. Про це заявив президент Володимир Зеленський.
Як повідомляє Офіс президента, на Міжнародному форумі оборонних індустрій він розповів про те, що Україна вдячна країнам-партнерам за військову допомогу, але Києву потрібне власне виробництво зброї для перемоги над російськими окупантами.
За словами гаранта, українські виробники в умовах війни посилюються. Працюють не тільки державні компанії, а й стартапи.
Також гарант додав, що Україна створює перший у світі флот морських дронів і змушує кораблі ховатися.
"Світ бачить, на що здатні українські ракети, наші технології, українські дрони. Ми створюємо перший в світі флот морських дронів, який позбавляє російські військові кораблі сенсу і змушує їх ховатися", - підкреслив Володимир Зеленський.
Морські дрони України
У серпні у Службі безпеки України розповіли про унікальні дрони Sea Baby, якими були атаковані Кримський міст, російський десантний корабель Оленегорський Гірник і танкер SIG. Йдеться про власну розробку СБУ.
Морські дрони України ефективні, кожен третій з них - проблема для кораблів російських окупантів, зазначив начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов. Втім, ворогові вдається знищувати чималу частину дронів.
За даними ЗМІ, в середині вересня морський дрон СБУ підбив російський ракетний корабель "Самум" біля Севастопольської бухти. У соціальних мережах опублікували фото пошкодженого корабля.
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