Україна створює перший у світі флот морських дронів, РФ ховає кораблі - Зеленський

Україна дякує країнам-партнерам за військову допомогу, але для перемоги потрібне вітчизняне виробництво озброєнь, сказав президент Володимир Зеленський.

https://glavred.net/politics/ukraina-sozdaet-pervyy-v-mire-flot-morskih-dronov-rf-pryachet-korabli-zelenskiy-10504666.html Посилання скопійоване

Військам РФ через морські дрони України доводиться ховати свої кораблі - Зеленський / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

Україна стане першою у світі державою, яка має свій флот безпілотних морських дронів. Агресор Росія вже ховає свої кораблі. Для перемоги у війні потрібно вітчизняне виробництво озброєнь. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Як повідомляє Офіс президента, на Міжнародному форумі оборонних індустрій він розповів про те, що Україна вдячна країнам-партнерам за військову допомогу, але Києву потрібне власне виробництво зброї для перемоги над російськими окупантами.

За словами гаранта, українські виробники в умовах війни посилюються. Працюють не тільки державні компанії, а й стартапи.

відео дня

Також гарант додав, що Україна створює перший у світі флот морських дронів і змушує кораблі ховатися.

"Світ бачить, на що здатні українські ракети, наші технології, українські дрони. Ми створюємо перший в світі флот морських дронів, який позбавляє російські військові кораблі сенсу і змушує їх ховатися", - підкреслив Володимир Зеленський.

Морські дрони України

У серпні у Службі безпеки України розповіли про унікальні дрони Sea Baby, якими були атаковані Кримський міст, російський десантний корабель Оленегорський Гірник і танкер SIG. Йдеться про власну розробку СБУ.

Морські дрони України ефективні, кожен третій з них - проблема для кораблів російських окупантів, зазначив начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов. Втім, ворогові вдається знищувати чималу частину дронів.

За даними ЗМІ, в середині вересня морський дрон СБУ підбив російський ракетний корабель "Самум" біля Севастопольської бухти. У соціальних мережах опублікували фото пошкодженого корабля.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.