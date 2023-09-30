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Україна створює перший у світі флот морських дронів, РФ ховає кораблі - Зеленський

Андрій Ганчук
30 вересня 2023, 15:14 оновлено 30 вересня, 15:17
Україна дякує країнам-партнерам за військову допомогу, але для перемоги потрібне вітчизняне виробництво озброєнь, сказав президент Володимир Зеленський.
Зеленський, морський дрон
Військам РФ через морські дрони України доводиться ховати свої кораблі - Зеленський / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

Україна стане першою у світі державою, яка має свій флот безпілотних морських дронів. Агресор Росія вже ховає свої кораблі. Для перемоги у війні потрібно вітчизняне виробництво озброєнь. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Як повідомляє Офіс президента, на Міжнародному форумі оборонних індустрій він розповів про те, що Україна вдячна країнам-партнерам за військову допомогу, але Києву потрібне власне виробництво зброї для перемоги над російськими окупантами.

За словами гаранта, українські виробники в умовах війни посилюються. Працюють не тільки державні компанії, а й стартапи.

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Також гарант додав, що Україна створює перший у світі флот морських дронів і змушує кораблі ховатися.

"Світ бачить, на що здатні українські ракети, наші технології, українські дрони. Ми створюємо перший в світі флот морських дронів, який позбавляє російські військові кораблі сенсу і змушує їх ховатися", - підкреслив Володимир Зеленський.

Морські дрони України

У серпні у Службі безпеки України розповіли про унікальні дрони Sea Baby, якими були атаковані Кримський міст, російський десантний корабель Оленегорський Гірник і танкер SIG. Йдеться про власну розробку СБУ.

Морські дрони України ефективні, кожен третій з них - проблема для кораблів російських окупантів, зазначив начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов. Втім, ворогові вдається знищувати чималу частину дронів.

За даними ЗМІ, в середині вересня морський дрон СБУ підбив російський ракетний корабель "Самум" біля Севастопольської бухти. У соціальних мережах опублікували фото пошкодженого корабля.

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Володимир Зеленський Чорноморський флот війна Росії та України Морські дрони
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