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Удари по Чорноморському флоту показали, що Україна переможе - начштабу Британії

Андрій Ганчук
28 вересня 2023, 15:08 оновлено 28 вересня, 15:18
Велика Британія підготувала десятки тисяч бійців ЗСУ та надалі надаватиме військову підтримку Україні для відбиття військової агресії Росії.
Путін, Чорноморський флот
Путін втратив контроль над війною, а Росія ослабла - Тоні Радакін / Колаж: Главред, фото: скріншот соцмережі

Україна у війні з країною-окупантом РФ має ініціативу на полі бою, що продемонстрували результативні удари по Чорноморському флоту у захопленому росіянами Криму. Директор Кремля Володимир Путін втратив контроль над війною, а сама Росія ослабла. Київ здобуде перемогу над Москвою. Про це заявив начальник Генерального штабу Збройних сил Британії Тоні Радакін.

Як повідомляє пресслужба уряду Великобританії, Радакін прибув до Києва разом з міністром оборони Британії Грантом Шарпом і підняв тему про нові зобов'язання щодо надання військової допомоги Україні.

За словами начальника британського Генштабу, ЗСУ зберігають за собою ініціативу на полі бою, а Росія ослаблена. Україна здобуде перемогу у війні.

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"Нещодавні удари по Чорноморському флоту є ще одним прикладом того, як Україна зберігає ініціативу. Путін втратив контроль над війною, яку розпочав, і, як наслідок, Росія ослабла. Цей візит, разом з моїми візитами влітку, зміцнив моє переконання в тому, що Україна переможе. Великобританія буде залишатися з ними на кожному кроці цього шляху", - сказав Радакін.

Міністр оборони Шаппс акцентував увагу на тому, що Британія, яка підготувала десятки тисяч українських бійців, відправила Києву сотні тисяч боєприпасів і надала мільйони фунтів стерлінгів економічної та гуманітарної допомоги, буде і надалі підтримувати українську державу.

ЗСУ знищили штаб Чорноморського флоту РФ у Криму

22 вересня армія України уразила штаб Чорноморського флоту Росії в окупованому Севастополі. Міноборони загарбників визнало результативний удар по своєму стратегічному об'єкту. Будівля, де розташовувався штаб ЧФ РФ, фактично зруйнована.

За деякий час у Мережі опублікували відео удару по штабу Чорноморського флоту РФ. Можна помітити, що було мінімум два ракетних попадання по будівлі. Системи ППО окупантів, ймовірно, не спрацювали.

У Силах спеціальних операцій розкрили деталі точного удару ЗСУ по штабу Чорноморського флоту. Військові сказали, що операція називалася "Крабова пастка". Ударів по окупантах завдали під час їхньої наради, ліквідовано, в тому числі, і вищий командний склад ЧФ РФ.

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ЗСУ новини Великобританії Чорноморський флот Володимир Путін війна Росії та України
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