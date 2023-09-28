Удари по Чорноморському флоту показали, що Україна переможе - начштабу Британії

Україна у війні з країною-окупантом РФ має ініціативу на полі бою, що продемонстрували результативні удари по Чорноморському флоту у захопленому росіянами Криму. Директор Кремля Володимир Путін втратив контроль над війною, а сама Росія ослабла. Київ здобуде перемогу над Москвою. Про це заявив начальник Генерального штабу Збройних сил Британії Тоні Радакін.
Як повідомляє пресслужба уряду Великобританії, Радакін прибув до Києва разом з міністром оборони Британії Грантом Шарпом і підняв тему про нові зобов'язання щодо надання військової допомоги Україні.
За словами начальника британського Генштабу, ЗСУ зберігають за собою ініціативу на полі бою, а Росія ослаблена. Україна здобуде перемогу у війні.
"Нещодавні удари по Чорноморському флоту є ще одним прикладом того, як Україна зберігає ініціативу. Путін втратив контроль над війною, яку розпочав, і, як наслідок, Росія ослабла. Цей візит, разом з моїми візитами влітку, зміцнив моє переконання в тому, що Україна переможе. Великобританія буде залишатися з ними на кожному кроці цього шляху", - сказав Радакін.
Міністр оборони Шаппс акцентував увагу на тому, що Британія, яка підготувала десятки тисяч українських бійців, відправила Києву сотні тисяч боєприпасів і надала мільйони фунтів стерлінгів економічної та гуманітарної допомоги, буде і надалі підтримувати українську державу.
ЗСУ знищили штаб Чорноморського флоту РФ у Криму
22 вересня армія України уразила штаб Чорноморського флоту Росії в окупованому Севастополі. Міноборони загарбників визнало результативний удар по своєму стратегічному об'єкту. Будівля, де розташовувався штаб ЧФ РФ, фактично зруйнована.
За деякий час у Мережі опублікували відео удару по штабу Чорноморського флоту РФ. Можна помітити, що було мінімум два ракетних попадання по будівлі. Системи ППО окупантів, ймовірно, не спрацювали.
У Силах спеціальних операцій розкрили деталі точного удару ЗСУ по штабу Чорноморського флоту. Військові сказали, що операція називалася "Крабова пастка". Ударів по окупантах завдали під час їхньої наради, ліквідовано, в тому числі, і вищий командний склад ЧФ РФ.
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