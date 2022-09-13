Контрнаступ ЗСУ: Зеленський розкрив неймовірний успіх на фронті

Зеленський / Посольство США в Україні, Офіс президента

Українські військові вже звільнили близько 8 тисяч квадратних кілометрів нашої території від російських окупантів.

Як заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні, на половині з них ще тривають стабілізаційні заходи.

"Станом на цей час стабілізаційні заходи завершені в районах загальною площею понад 4 тисячі квадратних кілометрів, ще приблизно на такій же звільненій території стабілізація триває", - сказав він.

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Зеленський зазначив, що на деокупованих територіях виявляють залишки окупаційних військ і диверсійних груп, а також затримують колаборантів і повертають повну безпеку.

Також президент зазначив, що Держприкордонслужбі доручено забезпечити повну охорону державного кордону на звільнених від російських окупантів територіях.

Контрнаступ ЗСУ в Харківській області

Глава Харківської ОВА Олег Синегубов 12 вересня зробив заяву про те, що ЗСУ на деяких напрямках вийшли на ділянки державного кордону з Росією. Військова операція триває. Ворог біжить вглиб фронту або на територію РФ.

Міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що контрнаступ армії України на харківському напрямку проходить навіть краще, ніж очікувалося.

За його словами, українські військові показали – російські війська можна перемагати на полі бою. Однак перемогу святкувати рано, адже окупанти можуть перейти в контратаку.

Заступник міністра оборони Ганна Маляр підкреслила, що сили оборони України на Харківщині звільнили понад 300 населених пунктів. Контрнаступ буде йти до тих пір, поки область не буде повністю звільнена від окупації Росії.

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