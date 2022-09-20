Контрнаступ ЗСУ викликає паніку в Кремлі та армії РФ - ISW

У російського керівництва не вистачає способів зупинити українські сили / Фото Reuters

Контрнаступ ЗСУ підриває і без того низький моральний дух у так званих елітних російських підрозділів і викликає паніку у впливових осіб з Кремля. Про це свідчить термінове обговорення 19 вересня серед російських ставлеників про необхідність негайної анексії Росією Луганської та Донецької областей.

Як йдеться у щоденному звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), "законодавчі органи" ставлеників Росії в так званих "ДНР" і "ЛНР" закликали своє керівництво "негайно" провести "референдум" про визнання "Л/ДНР" суб'єктами Росії.

Російська пропагандистка Маргарита Симонян схвально відгукнулася про "референдум", назвавши його "кримським сценарієм". Вона написала, що, визнавши окуповану українську землю територією Росії, легше погрожувати НАТО ударами у відповідь на українські контратаки, що "розв'язує Росії руки в усіх відношеннях".

"Такий підхід непослідовний. Російські війська не контролюють всю Донецьку і Луганську області. Таким чином, приєднання територій, на які претендують "Л/ДНР", призведе до того, що Росія анексує області, які, за визначенням Кремля, будуть частково перебувати під законною українською владою і впливом ЗСУ", — пояснили в ISW.

В Інституті припускають, що у російського керівництва не вистачає способів зупинити українські сили, які просуваються через річку Оскол в Луганській області. Кремль може вважати, що часткова анексія може спонукати до вербування додаткових сил як з Росії, так і з нещодавно анексованої української території.

Як повідомляв Главред, російські пропагандистські ЗМІ 19 вересня писали, що колаборанти в ЛДНР і тимчасово окупованій частині Херсонської області виступили за якнайшвидше проведення референдуму про приєднання до Росії.

Так, в "ДНР" так звана "громадська палата" звернулася до глави "республіки" Дениса Пушиліна і "народної ради" з проханням негайно провести такий "референдум".

Так званий "заступник голови військово-цивільної адміністрації" Херсонської області Кирило Стремоусов заявив, що жителі регіону "готові йти на референдум" і щоб "швидше було самовизначення".

З подібним зверненням про "референдум" виступили і в"ЛНР". У Луганську впевнені, що "жителі республіки підтримають ініціативу".

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