Контрнаступ ЗСУ викликає паніку в Кремлі та армії РФ - ISW

Кремль може вважати, що часткова анексія може спонукати до вербування додаткових сил як з Росії, так і з нещодавно анексованої української території.
Контрнаступ ЗСУ підриває і без того низький моральний дух у так званих елітних російських підрозділів і викликає паніку у впливових осіб з Кремля. Про це свідчить термінове обговорення 19 вересня серед російських ставлеників про необхідність негайної анексії Росією Луганської та Донецької областей.
Як йдеться у щоденному звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), "законодавчі органи" ставлеників Росії в так званих "ДНР" і "ЛНР" закликали своє керівництво "негайно" провести "референдум" про визнання "Л/ДНР" суб'єктами Росії.
Російська пропагандистка Маргарита Симонян схвально відгукнулася про "референдум", назвавши його "кримським сценарієм". Вона написала, що, визнавши окуповану українську землю територією Росії, легше погрожувати НАТО ударами у відповідь на українські контратаки, що "розв'язує Росії руки в усіх відношеннях".
"Такий підхід непослідовний. Російські війська не контролюють всю Донецьку і Луганську області. Таким чином, приєднання територій, на які претендують "Л/ДНР", призведе до того, що Росія анексує області, які, за визначенням Кремля, будуть частково перебувати під законною українською владою і впливом ЗСУ", — пояснили в ISW.
В Інституті припускають, що у російського керівництва не вистачає способів зупинити українські сили, які просуваються через річку Оскол в Луганській області. Кремль може вважати, що часткова анексія може спонукати до вербування додаткових сил як з Росії, так і з нещодавно анексованої української території.
Як повідомляв Главред, російські пропагандистські ЗМІ 19 вересня писали, що колаборанти в ЛДНР і тимчасово окупованій частині Херсонської області виступили за якнайшвидше проведення референдуму про приєднання до Росії.
Так, в "ДНР" так звана "громадська палата" звернулася до глави "республіки" Дениса Пушиліна і "народної ради" з проханням негайно провести такий "референдум".
Так званий "заступник голови військово-цивільної адміністрації" Херсонської області Кирило Стремоусов заявив, що жителі регіону "готові йти на референдум" і щоб "швидше було самовизначення".
З подібним зверненням про "референдум" виступили і в"ЛНР". У Луганську впевнені, що "жителі республіки підтримають ініціативу".
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