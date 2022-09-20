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ЗСУ потопили баржу РФ, битком набиту технікою та окупантами

20 вересня 2022, 08:08

Росіяни намагалися переправлятися на баржі в районі Нової Каховки та Козацького, проте українські військові на дали їм цього зробити.

Украинские военные, ВСУ, артиллерия, сгоревшая техника
ЗСУ потопили баржу РФ, битком набиту технікою та окупантами/ Генштаб ЗСУ, УНІАН

Українські військові у понеділок, 19 вересня, потопили російську баржу, якою окупанти намагалися переправити через Дніпро свою техніку та особовий склад.

Загарбники намагалися влаштувати альтернативну переправу поблизу Нової Каховки та Козацького, проте це їм не вдалося. Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Спроби налаштування альтернативної переправи через Дніпро, в районі Нової Каховки та Козацького, успіху не мали. Наведення переправи не витримало вогневого контролю й зупинилося. Баржа, завантажена озброєнням, технікою та особовим складом, потрапивши під вогневе ураження, поповнила підводний флот окупантів", – йдеться у повідомленні.

Загалом за добу українська авіація 15 разів вдарила по ворогу. Були знищені 2 російські дрони-розвідники "Орлан-10" та "Орлан-30".

Влучно били по загарбниках і ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ. Зокрема, вони за добу вдарили по чотирьох районах зосередження ворожих резервів живої сили і техніки в Бериславському, Генічеському, Каховському й Херсонському районах. Також били по мостах і альтернативних переправах – понтонах і баржах.

Загалом російські окупанти втратили за добу на півдні України:

  • 90 осіб особового складу,
  • 3 танки,
  • 8 одиниць іншої авто-бронетехніки,
  • 3 гаубиці "Мста-Б" й "Мста-С",
  • 4самохідних 152 мм "Акації",
  • 2 самохідних гармати "Гіацинт-С",
  • 6 реактивних систем залпового вогню "Град"
  • склад ворожих боєприпасів в Правдиному.

Нагадаємо, ще одну таку російську баржу, битком набиту технікою, українські військові потопили 17 вересня. Російські загарбники з допомогою баржі намагалися переправити на інший бік річки техніку, у результаті і вона, і супровідний персонал пішли на дно.

Раніше експерт Сергій Грабський пояснив, чому ЗСУ важливо бити по військових об'єктах в межах Росії. Відкидання окупантів за межі українсько-російського кордону не призведе до того, що російська армія перестане обстрілювати зі своєї території міста України, зазначає він.

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