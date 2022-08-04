НАТО може втрутитись у війну проти РФ: Столтенберг назвав єдину умову

НАТО не буде стояти осторонь, якщо Росія нападе на країну, яка є членом Альянсу.
Усе НАТО втрутиться у війну, якщо Росія нападе хоча б на одну із країн-членів Альянсу. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Reuters.
"Якщо президент Путін хоча б подумає зробити щось подібне з країною НАТО, як він зробив з Грузією, Молдовою чи Україною, тоді все НАТО буде задіяно негайно", - сказав Столтенберг.
Він назвав війну в Україні найнебезпечнішим моментом для Європи з часів Другої світової війни. Столтенберг переконаний, що не можна допускати перемогу РФ у цій війні. НАТО та інші країни-члени повинні продовжувати підтримку України та надавати їй озброєння.
"У наших інтересах, щоб така агресивна політика не принесла успіху", - сказав Столтенберг.
Нагадаємо, другий президент України Леонід Кучма заявив, що існує загроза Третьої світової війни у випадку, якщо Україна програє Росії. Згодом РФ зможе атакувати пострадянські республіки, які не є членами НАТО. Він вважає, найбільша небезпека точно загрожує не Литві чи Польші. Під ударом можуть опинитися Молдова, Грузія та Казахстан.
Також Кучма заявив, що бойові дії в Україні навряд чи закінчаться швидко. Українцям не варто розраховувати, що найближчим часом помре російський диктатор Володимир Путін, чи що санкції знищать російську економіку, і таким чином це вплине на швидке завершення війни.
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