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Контрнаступ ЗСУ розпочнеться між Великоднем та 9-м травня - Світан

17 березня 2023, 13:47
Військовий експерт вважає, що ЗСУ будуть атакувати на трьох напрямках
ВСУ, Роман Світан
ВСУ, Роман Світан / 93-тя ОМБр, скріншот YouTube

Контрнаступ ЗСУ розпочнеться вже незабаром, впевнений військовий експерт Роман Світан.

Про це свідчить кількість сил і засобів, які українське військо може перекинути на фронт, заявив він в інтерв'ю РБК-Україна

"Та кількість техніки, яка є, їде і готується, може свідчити про те, що не раніше, ніж через місяць, але не пізніше, ніж через два місяці, почнуться наступальні дії. Але це почнеться точно після Великодня", - зазначив полковник Світан.

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На думку Світана наступ може початися між Великоднем (16 квітня) і 9 травня. Також, ймовірно, ця дата може і посунутися. Світан вважає, що ЗСУ будуть атакувати на трьох напрямках: одному основному і двох другорядних.

Хто такий Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м.Макіївка Донецької області) – український військовий, полковник запасу, що пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

"Ті, що пишуть зараз ЗМІ, - це другорядні. Їх завдання - розтягнути по лінії фронту війська противника. Чим далі по кінцях фронту будуть розтягнуті війська противника, тим краще. А основний удар буде посередині", - заявив Світан.

Основний напрямок буде визначено по ходу бойових дій. Все буде залежати від успіхів на кожному з напрямків.

Як повідомляв Главред, в ході засідання Ставки верховного Головнокомандувача розглянули питання про ймовірний вихід українських військових з Бахмута. Військове керівництво країни переконане, що Україні слід продовжувати оборону і посилювати позиції захисників, щоб ворог не зміг "взяти" місто.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Сполучені Штати підтримують рішення українського президента Володимира Зеленського щодо оборони Бахмута.

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Автор: Сергій Кущ
війна в Україні Роман Світан
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