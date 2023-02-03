"Сталевий кулак": Україні потрібна "танкова коаліція" для успішного контрнаступу - Резніков

ЗСУ стримують наступ окупантів 155-мм артилерією та іншими засобами ураження.

Україні необхідна танкова коаліція для контрнаступу / Колаж фото УНІАН, Вікіпедія

Україна зможе піти в потужний контрнаступ, але для успіху необхідна "танкова коаліція" з натовською технікою. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляє прес-служба Міноборони.

Ці танки завдадуть удару окупантам "сталевим кулаком".

"Танкова коаліція" з основними танками країн НАТО нам потрібна для контрнаступу. Тобто ми будемо використовувати їх як "сталевий кулак" для того, щоб пробивати їх лінію оборони тоді, коли ці корпуси будуть готові. Наш Генеральний штаб прийме рішення в якому саме місці це робити", — сказав Резніков.

Наразі ЗСУ стримують окупантів завдяки 155-мм артилерії та іншим засобам ураження.

Україна отримає танки Leopard 2

Канцлер ФРН Олаф Шольц під час засідання німецького уряду 25 січня офіційно заявив, що Берлін направить Україні 14 танків Leopard 2. Також Німеччина дозволить іншим країнам реекспорт танків Україні.

Польща готова відправити Україні 14 танків Leopard 2, а крім них ще 60 модернізованих танків, зокрема, РТ-91, заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

Стало відомо, що західні країни в цілому пообіцяли надати Києву 321 важкий танк. Саме на таку кількість одиниць вже були офіційні підтвердження від ряду країн. Про це заявив посол України у Франції Вадим Омельченко.

Інші новини: