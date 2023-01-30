Росія хоче великого реваншу: Зеленський попередив про підготовку контрнаступу

Зеленський додав, що ЗСУ будуть "потроху зупиняти і розбивати" окупантів.

Володимир Зеленський / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський заявив, що військові РФ готуються до великого реваншу.

За словами президента, вони його вже можливо починають, проте Збройні Сили України готові їх зупинити.

"Росія дуже хоче якогось великого реваншу. Я думаю, вона почала його. Я думаю, їм не вдасться забезпечити своє суспільство впевненим позитивним результатом у наступі", - заявив Зеленський.

Зеленський додав, що ЗСУ будуть "потроху зупиняти і розбивати" окупантів, а Київ тим часом готуватиме свій великий контрнаступ.

"Україна детально вивчає інформацію розвідки і ділиться нею з партнерами", - зазначив президент.

Він також повідомив, що особисто спілкується з цього приводу з лідерами інших держав, з моменту коли від розвідок почала надходити інформація про ризики повторного наступу РФ.

Загроза наступу Росії

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що окупант Російська Федерація готується до нового наступу на Україну. Загарбники можуть піти в атаку до 24 лютого – "річниці" повномасштабного нападу. На думку Данілова, вони будуть наступати на Донбасі, щоб спробувати повністю захопити Донецьку і Луганську області.

Як вважає військовий експерт Олег Жданов, агресор Росія в лютому-березні задіє свій 200-тисячний резерв і відправить його в Україну. Загарбники спробують окупувати весь Донбас і, можливо, спробують побудувати буферну зону над регіоном шляхом захоплення районів у Дніпропетровській, Харківській та Запорізькій областях.

Речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий заявляв, що російські війська намагаються прорвати оборону українських військ в районі Бахмута і Вугледара. Вони хочуть отримати можливість просунутися в бік Слов'янська, Краматорська і Покровська. Ключова мета - захоплення всього Донбасу.

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