"Це кінець війні": Жданов назвав головний напрямок для контрнаступу ЗСУ

Також військовий експерт підкреслив, що цілісність України на сьогоднішній день оскаржити не може ніхто.

ВСУ, Жданов / Колаж 59 ОМПБр Якова Гандзюка, скріншот YouTube

Звільнення Криму - це кінець війні, бо далі війна просто втрачає сенс. Півострів може стати першорядним завданням в плані проведення контрнаступу.

Військовий експерт Олег Жданов у коментарі Обозревателю зазначив, що ЗСУ можуть почати контрнаступ на Крим, а не на Донбас.

Також він підкреслив, що цілісність України на сьогодні оскаржити не може ніхто, а заява про те, що Україна навряд чи зможе повернути Крим в найближчому майбутньому не відповідає дійсності.

"Що стосується американських політиків, то вони висловлюють свої припущення на основі якихось своїх даних. Але дані настільки різношерсті, що навіть західні спецслужби визнають: іноді і вони помиляються в розвідданих щодо ситуації на лінії фронту, ситуації в Україні, в Росії або навколо наших країн. Ні в кого немає стовідсоткової гарантії, що інформація вірна", - підкреслив Жданов.

Перспективи звільнення Криму

Раніше повідомлялося, що для початку деокупації Криму українські військові повинні перебити сухопутний коридор, який РФ проклала до півострова через окуповані території України. Це зробило б окупантів залежними від Кримського мосту. Такий можливий сценарій початку звільнення півострова від загарбників описав екс-співробітник Центрального розвідувального управління США генерал Девід Петреус.

Нагадаємо, голова Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов вважає, що у 2023 році Росія зосередиться на окупації більшої частини територій Донецької та Луганської областей. Глава ГУР додав, що "ми повинні зробити все, щоб до літа Крим повернувся додому".

Військовослужбовець ЗСУ, журналіст і політолог Кирило Сазонов спрогнозував, як далі можуть розвиватися події у війні в Україні. Він зазначає, що українські військові можуть зупинити новий наступ окупантів, який планує Путін. До Криму вони можуть дійти після того, як звільнять Донбас і південні області нашої держави.

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