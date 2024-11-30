"Дорога смерті" для армії РФ на Курщині: ЗСУ скували 50 тисяч окупантів - Світан

Українські військові тримають під вогневим контролем одну з ключових доріг на Курському напрямку.

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ЗСУ продовжують операцію на Курському напрямку / Колаж: Главред, фото: Оперативное командование "Запад", deepstatemap

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ЗСУ активно знищують ворожі війська на Курському напрямку

Сили оборони України створили "капкан" для армії РФ

Сили оборони України скували на Курському напрямку близько 50 тисяч російських військових. Про це заявив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан в огляді для 24 Каналу.

За його словами, українські захисники не лише сковують ворогів, а ще й знищують їх.

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"Це було одним із завданням... Дорога з на Любимівку – це "дорога смерті" для росіян, якою вони бояться рухатись, бо для них це дорога в один кінець.", - розповів військовий експерт.

Він зазначив, що дорога під постійним вогневим контролем ЗСУ.

"Вони (російські окупанти - ред.) намагаються перерізати одну з основних ліній постачання нашого північного угруповання на цьому плацдармі та потрапляють у "капкан". У нас же там рука набита. СОУ просто чекають, коли до них у руки прийдуть вороги. Росіяни ж бояться зійти з траси, бо знають, що довкола все заміновано", – підкреслив Роман Світан.

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред з посиланням на Олександра Коваленка, армія Росії продовжує наступати на Курахівському напрямку, що у Донецькій області. Ситуація там найскладніша по всьому фронту. За його словами, на Курахівському напрямку діють підрозділи групи ворожих військ "Центр" та намагаються повністю оточити та захопити Курахове. Окупанти тиснуть на українських захисників одразу з двох сторін.

Аналітики проєкту DeepState також повідомляли, що російські окупанти просуваються в місті Курахове. Ще війська РФ намагаються прорватися до села Старі Терни, щоб перекрити логістику українським захисникам.

Командир взводу батальйону "Айдар" Євген Дикий заявив, що протягом останніх тижнів армія країни-агресора Росії активізувала свої зусилля на багатьох ділянках фронту. Не зважаючи на великі втрати, ворог намагається просунутися вперед і має певні успіхи. Однак з такою інтенсивністю РФ зможе воювати ще відносно недовго.

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Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

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