Зеленський очолив топ-100 найвпливовіших людей року за версією читачів Time

Володимир Зеленський став найвпливовішою людиною року за версією Time / Офіс президента

Президент Володимир Зеленський став найвпливовішою людиною в 2022 році за версією читачів журналу Time. Глава України випередив у рейтингу мільярдера і засновника SpaceX Ілона Маска, британського прем'єра Бориса Джонсона і президента США Джо Байдена.

За Зеленського віддали свої голоси 3,3 млн осіб у всьому світі. Сумарно Зеленський отримав голоси 5% читачів, йдеться у публікації Time.

"Коли в лютому російські війська почали повномасштабне вторгнення в Україну, Зеленський, комік, який не мав політичного досвіду до обрання президентом України в 2019 році, був викинутий на світову арену і згуртував лідерів для підтримки України", – йдеться у статті.

На другому місці після Зеленського - американський мільярдер і винахідник, засновник компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск. Він отримав 3,5% голосів.

У грудні минулого року Маск був названий Людиною року 2021 за версією журналу Time за його "вплив на життя на землі та, можливо, життя за межами Землі".

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон посів третє місце (3,4%) голосів.

На наступному місці після Джонсона опинилися медичні працівники, які борються з COVID-19. Вони набрали 3,2% голосів,

Президент США Джо Байден посів п'яте місце (3,1% голосів).

Повний список найвпливовіших людей на 2022 рік буде опублікований 23 травня.

Довідка: Time100 - це щорічний список найвпливовіших людей світу за версією журналу Time.

Зазначимо, Володимир Зеленський став першим президентом України, фотографія якого прикрасила обкладинку авторитетного американського журналу Time. Його фотографія прикрашала європейську версію тиражу журналу в грудні 2019 року.

Як повідомляв Главред, ексдиректор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович пояснив історичну роль Володимира Зеленського у війні Росії проти України.

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