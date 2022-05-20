"Абсолютне зло": Зеленський різко висловився щодо обстрілу Лозової

Володимир Зеленський відреагував на обстріли Лозової / president.gov.ua

Глава держави Володимир Зеленський відреагував на ракетний удар рашистів по місту Лозова Харківської області. Президент задається питанням, що в голові у росіян, коли вони запускають ракети по об'єктах культури.

"Харківська область. Місто Лозова. Російський ракетний удар по щойно реконструйованому будинку культури. Семеро постраждалих, серед яких 11-річна дитина. Окупанти визначили своїми ворогами культуру, освіту і людяність. І не шкодують для них ні ракет, ні бомб. Що в голові у людей, які обирають ось такі мішені? Абсолютне зло, абсолютна дурість", - йдеться в заяві президента в п'ятницю, 20 травня.

Нагадаємо, російські окупанти вдень 20 травня завдали ракетного удару по центру Лозової Харківської області. У результаті обстрілу поранення отримали 7 осіб, у тому числі дитина.

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Раніше повідомлялося, що російські окупанти завдали чергового ракетного удару по Одеській області авіації. На цей раз вони знищили туалет на пляжі. Українські військові пожартували, що ворог намагався "замочити в сортирі вогнище нацизму", проте лише зіпсував повітря.

Також раніше повідомлялося, що в Старому Салтові Харківської області місцеві терроборонівці знищили новітній російський танк Т-90М, який раніше розстріляв колону з цивільними.

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