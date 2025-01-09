'Компромісне рішення щодо війни': названо ціль візиту Келлога до України

Компромісний варіант США щодо врегулювання війни між Росією та Україною може передбачати поступки від обох сторін, припускає аналітик Ілія Куса.

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Названо ціль візиту спецпредставника Трампа Кіта Келлога до України / Колаж Главред, фото: Вікпіедія, Офіс президента України

Про що сказав Куса:

Спецпредставник Трампа щодо України та Росії привезе до Києва остаточну позицію Трампа щодо війни

Метою Келлога є досягнення компромісного рішення

Візит спеціального представника Дональда Трампа з питань врегулювання війни в Україні Кіта Келлога до Києва має на меті не лише встановлення політичних контактів із керівництвом України. Про це в інтерв'ю Главреду розповів експерт з питань міжнародної політики та Близького Сходу аналітичного центру "Український інститут майбутнього" Ілія Куса.

На його думку, головне завдання Келлога — налагодити прямий політичний зв’язок із українським керівництвом і представити позицію, остаточно узгоджену в адміністрації Трампа. Це стосується пропозицій, які він має для України.

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"Після цього, ймовірно, буде аналогічна комунікація з Москвою, - вказує аналітик.

Куса зазначає, що метою є досягнення компромісного рішення, яке вимагатиме поступок від обох сторін.

Що відомо про Дональда Трампа / Інфографіка: Главред

Візит Кіта Келлога до України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Кіт Келлог, якого Дональд Трамп планує призначити спецпредставником з питань України та Росії, відклав свій ознайомчий візит до Києва та європейських столиць. Замість початку січня, поїздка відбудеться вже після інавгурації Трампа.

Як повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, наразі триває узгодження деталей візиту Келлога до Києва, і він відбудеться у визначений час.

Келлог зазначив, що команда Трампа працюватиме над рішенням, яке дозволить завершити російсько-українську війну протягом перших 100 днів після інавгурації. За його словами, він і Трамп усвідомлюють обмеженість часу для досягнення цього результату.

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Хто такий Ілля Куса Експерт з питань міжнародної політики та Близького Сходу аналітичного центру "Український інститут майбутнього". За освітою Ілля - аналітик-міжнародник. Навчався в Інституті міжнародних відносин у Києві за спеціальністю "Міжнародна інформація". У нього є досвід роботи журналістом: редактором міжнародних новин і кореспондентом, а також якийсь час він працював перекладачем. На посаді аналітика співпрацював з низкою громадських організацій в Україні, на його рахунку чимало публікацій у різних виданнях на тему міжнародної політики, насамперед на тему Близького Сходу. Володіє англійською та арабською мовами. Дослідницькі інтереси: геополітика, міжнародна безпека, боротьба з тероризмом, Близький Схід, зовнішня політика.

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