Позитивний сигнал: Подоляк про перенесення візиту представника Трампа до України

Ключові тези:
- Перенесення Келлогом візиту до України є позитивним сигналом
- Треба шукати інструменти суттєвого впливу на РФ
Те, що спецпредставник Трампа з питань врегулювання війни Кіт Келлог переніс свій візит до Європи та зокрема України - є позитивним сигналом. Про це заявив радник голови ОПУ Михайло Подоляк в інтерв'ю каналу "Ми-Україна".
За його словами, у перехідній адміністрації Трампа є вже глибинне розуміння природи цієї війни.
"Це позитивний сигнал. У перехідній адміністрації Трампа є вже глибинне розуміння природи цієї війни, глибинне розуміння мотивів РФ. Глибинне розуміння того, що Росію попросити про щось, і вона буде адекватно реагувати — неможливо. Треба шукати інструменти суттєвого впливу на РФ", - наголосив він.
Подоляк також додав, що рішення Кіта Келлога відкласти візит до України свідчить, що "перехідна адміністрація занурюється в інформацію від розвідок та аналітичних центрів, щоб більш рельєфно уявити, що це за війна".
Візит Келлога до України - що відомо
Нагадаємо, як повідомляв Главред, Кіт Келлог, якого обраний президентом США Дональд Трамп бачить на посаді спецпредставника з питань України та Росії, у січні 2025 року мав відвідати Київ.
Однак, 7 січня стало відомо, що Келлог відклав свій ознайомчий візит до Києва та інших європейських столиць. Очікується, що поїздка Келлога відбудеться вже після інавгурації Трампа, а не на початку січня, як планувалося раніше.
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що візит генерала Келлога для України дуже важливий, тому він впевнений, що ця зустріч свого часу відбудеться.
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Хто такий Михайло Подоляк
Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.
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