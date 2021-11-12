Кімната для новорічних іграшок та церква у будинку: Схеми з'ясували, як виглядає замок Медведчука

Замок кума Путіна / схеми

Журналісти-розслідувальники програми Схеми отримали повний план маєтку скандального депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука в Пущі-Водиці.

З'ясувалося, що в будинку є окремі склади для картин, шуб і новорічних іграшок. Також прямо в будинку розташований 18-метровий басейн, а на горищі - Церква.

Цокольний поверх - в розпорядженні домробітниць

Тим часом, відомо, що таких особняків у володінні Медведчуків є чотири, але саме цей - найголовніший. Причому, побудований він на території держдач.

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Зараз в будинку проходить ремонт. І це незважаючи на те, що раніше Дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко заявила, що у неї немає грошей навіть на музичну підписку.

"На першому поверсі розташований зал на 95 кв. м з ліфтом, їдальня, сходи у винний льох, кухня і сервізна; для тих, хто обслуговує маєток, є окремий вхід, рецепція, кімната охорони і службовий ліфт. Також тут розташований кабінет Оксани Марченко, кімнати і санвузли з абревіатурою ГБ (імовірно гостьовий блок) і дворівневий кедровий гардероб на 30 кв.м. за інформацією Схем, кабінет Віктора Медведчука займає 45 кв. м, в ньому є "секретна кімната" на 11 кв. м. Також на першому поверсі розташовані камінний зал, перукарня, ще одна масажна, хаммам, кімната відпочинку і 18-метровий басейн", - повідомляють журналісти.

Нагадаємо, Печерський районний суд міста Києва 13 травня відправив голову Політичної ради партії ОПЗЖ Віктора Медведчука під домашній арешт. Держава звинувачує його в скоєнні державної зради.

8 жовтня йому народному депутату України оголосили нову підозру у державній зраді і пособництві тероризму. Генпрокуратурі уточнили, що нова підозра стосується контрабанди вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу.

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