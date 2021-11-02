Справа Медведчука: підозрюваному в держзраді нардепу пом'якшать запобіжний захід

В Офісі генпрокурора повідомили подробиці засідання, яке відбудеться 2 листопада.
В Офісі генпрокурора мають намір просити для народного депутата, лідера політради "Опозиційної платформи - за життя", підозрюваного в державній зраді, Віктора Медведчука, запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.
Прес-служба відомства імені не називає, але з опису обставин справи очевидно, що мова йде про Медведчука.
"Граничний термін у шість місяців під цілодобовим домашнім арештом у кримінальному провадженні про держзраду і замах на розграбування національних цінностей закінчився, тому його подальше продовження неможливе", - повідомили у Telegram-каналі відомства.
читайте також"І Медведчук, і Порошенко можуть спати спокійно": експерт пояснив, як "зливають" справу лідера ОПЗЖУ Генпрокуратурі уточнили, що єдиний запобіжний захід, про який зараз може клопотати сторона обвинувачення - це особисте зобов'язання з покладанням обов'язків на підозрюваного.
Список обов'язків, які проситимуть покласти на Медведчука у зв'язку із зазначеним запобіжним заходом:
- прибувати на кожну вимогу органу досудового розслідування, прокурора або суду;
- не відлучатися з Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора чи суду;
- повідомляти слідчого, прокурора або суду про зміну свого місця проживання;
- утримуватися від спілкування з підозрюваними, свідками відповідно до списку, визначеного слідчим або прокурором;
- здати до органу досудового розслідування свої паспорти для виїзду за кордон та інші документи, які дають йому право на виїзд;
- носити електронний засіб контролю.
Разом з тим, в Офісі генпрокурора нагадали, що нардеп зараз перебуває під цілодобовим домашнім арештом в рамках запобіжного заходу по іншому кримінальному провадженню – за фактом державної зради і сприяння терористичній діяльності. Справа стосується незаконних поставок вугілля з окупованих територій Донбасу.
Нагадаємо, Печерський районний суд міста Києва 13 травня відправив голову Політичної ради партії ОПЗЖ Віктора Медведчука під домашній арешт.
8 жовтня йому народному депутату України оголосили нову підозру у державній зраді та пособництві тероризму. У Генпрокуратурі уточнили, що нова підозра стосується контрабанди вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу.