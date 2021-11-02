Справа Медведчука: підозрюваному в держзраді нардепу пом'якшать запобіжний захід

Народному депутату Віктору Медведчуку змінять запобіжний захід / Reuters

В Офісі генпрокурора мають намір просити для народного депутата, лідера політради "Опозиційної платформи - за життя", підозрюваного в державній зраді, Віктора Медведчука, запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Прес-служба відомства імені не називає, але з опису обставин справи очевидно, що мова йде про Медведчука.

"Граничний термін у шість місяців під цілодобовим домашнім арештом у кримінальному провадженні про держзраду і замах на розграбування національних цінностей закінчився, тому його подальше продовження неможливе", - повідомили у Telegram-каналі відомства.

читайте також"І Медведчук, і Порошенко можуть спати спокійно": експерт пояснив, як "зливають" справу лідера ОПЗЖУ Генпрокуратурі уточнили, що єдиний запобіжний захід, про який зараз може клопотати сторона обвинувачення - це особисте зобов'язання з покладанням обов'язків на підозрюваного.

Список обов'язків, які проситимуть покласти на Медведчука у зв'язку із зазначеним запобіжним заходом:

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прибувати на кожну вимогу органу досудового розслідування, прокурора або суду;

не відлучатися з Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора чи суду;

повідомляти слідчого, прокурора або суду про зміну свого місця проживання;

утримуватися від спілкування з підозрюваними, свідками відповідно до списку, визначеного слідчим або прокурором;

здати до органу досудового розслідування свої паспорти для виїзду за кордон та інші документи, які дають йому право на виїзд;

носити електронний засіб контролю.

Разом з тим, в Офісі генпрокурора нагадали, що нардеп зараз перебуває під цілодобовим домашнім арештом в рамках запобіжного заходу по іншому кримінальному провадженню – за фактом державної зради і сприяння терористичній діяльності. Справа стосується незаконних поставок вугілля з окупованих територій Донбасу.

Нагадаємо, Печерський районний суд міста Києва 13 травня відправив голову Політичної ради партії ОПЗЖ Віктора Медведчука під домашній арешт.